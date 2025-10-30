Sindicato de la Pesca denuncia situación compleja en alta mar; pudo ser grave con trabajadores nuevos

Una situación compleja se vivió en alta mar en una de las embarcaciones tras sufrir el ingreso de mucha agua en plena tarea. El hecho ocurrió durante el temporal de lluvia y tormenta del pasado fin de semana.

Los trabajadores denunciaron con preocupación lo ocurrido e insistieron con que un caso así con trabajadores nuevos, podría haber sido grave.

Desde el sindicato de la Pesca , Alexis Pintos, dijo que quienes estaban a bordo tuvieron una reacción rápida dejando libres los desagües de la cubierta. Los pescadores contaban con los elementos de seguridad necesarios aunque explicó que el tipo de salvavidas que tienen esos barcos es el común.

Pintos comentó que en los últimos cuatro años se registraron este tipo de situaciones en cuatro instancias, pero de diferente tenor y se preguntó qué hubiera pasado si la gente fuera inexperiente.

"Es muy morboso hacer un llamado donde se dice que con una cédula se puede subir a un barco de pesca sin ningún tipo de capacitación previa".

El sindicalista afirmó que los pescadores con experiencia de más de 20 o 30 años están siendo discriminados y con represión en el puerto Capurro.

Este jueves tuvo lugar una reunión con autoridades del Ministerio de Trabajo por seguridad y salud laboral. Los trabajadores sostienen que el conflicto comenzó en junio por solicitud de medidas de seguridad y no por salario.

"El conflicto permanece, está abierto, lo que se levantaron son las medidas, pero justamente, el conflicto fue marcado por una cuestión de seguridad desde un principio". Y agregó: "Nosotros en ningún momento planteamos ninguna cuestión de salario. El conflicto de este año es basado en cuestiones de seguridad y que se haga una revisión a bordo de las condiciones en las que están los barcos".

Pintos sostuvo que no mantienen contacto con las empresas en estos momentos.