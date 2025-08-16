RECIBÍ EL NEWSLETTER
Sindicato de la pesca aceptó nueva propuesta del gobierno; no incluye nuevo tripulante y hay subsidio del estado

Cámara de industria pesquera afirman que propuesta no será aceptada porque indican que no están de acuerdo que con un subsidio del estado se pague un capricho del sindicato.

Continúa el conflicto en el sector pesquero, pese a la última propuesta del Ministerio de trabajo; industrias pesqueras no aceptan subsidio del estado a trabajadores.

El sindicato pesquero aprobó en su asamblea el pasado jueves la última propuesta que envió el Poder ejecutivo en busca de una salida al conflicto de la pesca que cuenta con más de 80 días de inactividad.

Trabajadores fueron recibidos por la Comisión de asuntos laborales del senado y el presidente Yamandú Orsi se reunió con el ministro de trabajo Juan Castillo.

gonzalo moratorio y su equipo fueron premiados por investigacion contra el cancer
Gonzalo Moratorio y su equipo fueron premiados por investigación contra el cáncer

Desde la Cámara de industria pesquera adelantaron a Subrayado que si bien hasta el momento no han recibido oficialmente la nueva propuesta, la misma no será aceptada porque indican que no están de acuerdo que con un subsidio del estado se pague un capricho del sindicato.

Mientras tanto, el senador del Frente amplio e integrante de la comisión de asuntos laborales, Daniel Caggiani dijo que se trata de una situación compleja la que vive el sector.

