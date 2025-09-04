RECIBÍ EL NEWSLETTER
APUESTAN A MEJORAS EN EL PRESUPUESTO

Sindicato de funcionarios registrales levanta medidas y vuelve a recibir público desde este jueves

El sindicato de funcionarios registrales se reunió con autoridades del MEC y acordó negociar mejores condiciones de trabajo y salario en la ley de presupuesto que se debate en el Parlamento.

registrales-direccion-de-registros-montevideo

El sindicato de funcionarios registrales, que estaba en conflicto desde hace varios días y por eso no atendía al público, decidió suspender las medidas y a partir de este jueves 4 vuelve a recibir consultas y trámites en las oficinas de registros de todo el país.

La suspensión de las medidas sindicales llega tras una reunión el miércoles con autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la directora nacional de Registros Valeria Castro.

En esa reunión se acordó discutir en la ley de presupuesto la reestructura que demanda el sindicato, con mejores condiciones de trabajo, regularización de personal contratado y mejoras salariales.

El proyecto de ley de presupuesto comienza el viernes a ser debatido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, cuando concurra el ministro de Economía Gabriel Oddone.

El acuerdo con las autoridades implica además una mesa de negociación bipartita para negociar la reestructura del servicio reclamada mientras avanza la discusión del presupuesto nacional en el Parlamento.

