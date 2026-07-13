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ASOCIACIÓN FUNCIONARIOS REGISTRALES

Sindicato de funcionarios registrales inicia medidas distorsivas en oficinas públicas por conflicto

El sindicato de funcionarios registrales anuncia que desde el martes 14 no entregará documentos ni tramitará los urgentes. Las medidas distorsivas irán en aumento hasta no atender público.

registrales

El sindicato de funcionarios registrales está en conflicto y resolvió aplicar medidas distorsivas desde el martes 14, que irán aumentando día a día hasta llegar al lunes 20 sin atención al público, si no hay respuestas a sus demandas.

El martes 14 y el miércoles 15 no entregarán documentos, ni tramitarán casos urgentes, ni evacuarán consultas personales o por mail.

El jueves 16 y el viernes 17 no ingresarán documentos ni realizarán trámites de certificados.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado.
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Desde el lunes 20, si no hay respuesta de las autoridades, no atenderán al público en las oficinas registrales y solo atenderán casos de vencimientos y caducidades.

El sindicato reclama “la renovación de los contratos atípicos, cuya fecha de vencimientos es 31 de agosto del corriente año, hasta la entrada en vigencia de la reestructura o, en principio, hasta fin de año, así como instrumentar los procedimientos necesarios para asegurar los recursos económicos correspondientes”, dice el comunicado de los registrales en conflicto.

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