Sindicato docente hace paro por 24 horas con ocupación del IPA

"Se está modificando (aspectos) sin haber consultado a los docentes", reclamó la dirigente. E hizo un llamado a los partidos políticos de que, la situación no puede estar supeditada "a los vaivenes políticos".

Reclamó por "recorte de grupos en 2025" y denunció "un plan 2023 que sigue avanzando, con recortes".

En la tarde de este jueves habrá una reunión con los estudiantes.

Klein dijo que ha habido diálogo con las autoridades pero no negociación. "La comunicación ha sido de escucha pero no se realizan cambios. Hay diálogo pero no negociación", lamentó.