Sindicato de Copsa reclama pago de salarios; empresa negocia con el Ministerio por nuevas paramétricas

El sindicato de trabajadores de Copsa reclama por el pago de los salarios del mes de enero. En tanto, la empresa negocia con el Ministerio de Transporte para llegar a un acuerdo y poder afrontar su actual situación económica y financiera.

La empresa Copsa continúa manteniendo deudas con los trabajadores. El presidente del sindicato dijo a Subrayado, que el sueldo de enero aún no fue pago por completo.

Una parte resultó depositada el 11 de febrero, mañana habrá otro pago, pero en total llevan cobrado el 40% del sueldo.

Subrayado también consultó al gerente general de la compañía, Javier Cardoso, quien informó que actualmente están negociando con el Ministerio de Transporte para poder encontrar una solución de fondo a esta problemática. Aclaró que la totalidad de los sueldos no será abonada hasta llegar a un acuerdo.

Una de las principales alternativas radica en la nueva norma votada en la Ley de Presupuesto, que estableció la creación de un nuevo subsidio al transporte suburbano y la modificación de las paramétricas.

Desde la empresa exigen a la cartera que actualicen este punto, para poder encontrar mejores soluciones económicas para el sector suburbano.

La semana próxima tendrán una nueva reunión con el Ministerio, con una nueva versión de esta modificación, para intentar llegar a un acuerdo entre las partes y finalmente pagar lo que se adeuda a los trabajadores.

Desde Copsa indicaron que en el sector suburbano los costos “no son cubiertos por los ingresos desde hace más de una década, y esto, por la disminución de la cantidad de usuarios registrada en los últimos años".