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CONFLICTO POR EL POTLAND

Sindicato de Ancap levantó la ocupación de La Tablada tras confirmar reunión con la ministra de Industria para el lunes

El sindicato de funcionarios de Ancap ocupó desde la mañana del jueves hasta la hora 13 la planta de La Tablada. Rechazan el posible cierre de la planta de portland en Paysandú.

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El sindicato de funcionarios de Ancap resolvió a la hora 13 de este jueves levantar la ocupación de la planta de La Tablada que había iniciado a primera hora de la mañana. También suspendió el paro anunciado para el sábado 2 de mayo.

Ambas medidas eran en rechazo a la posibilidad que analiza el directorio de Ancap de cerrar la planta de portland en Paysandú, deficitaria desde hace varios años.

El sindicato resolvió suspender las medidas tras confirmar una reunión para el lunes 4 con la ministra de Industria Fernanda Cardona.

Planta La Tablada de Ancap ocupada por el sindicato. Foto: sindicato de funcionarios, Fancap.
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Sindicato de Ancap ocupa este jueves la planta de La Tablada por reclamo sobre el sector del portland
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