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Sindicato de Ancap denuncia falta de personal en la planta de La Tablada y asegura que afecta operativa

El presidente de Fancap aseguró que se están cortando tareas por falta de personal en el área operativa.

SALVADOR-SPROVIERI-PRESIDENTE-FANCAP

El sindicato de trabajadores de Ancap denuncia falta de personal en la planta de La Tablada y la afectación en la carga de camiones de gas propano a granel, con el que se abastece a hospitales, cárceles e industrias.

El presidente de Fancap, Salvador Sprovieri, aseguró que se están cortando tareas por falta de personal en el área operativa y no por medidas sindicales. Desde el gremio, afirman que hay 14 personas entre jefes, profesionales y mandos medios, y 15 operarios. "La relación está bastante compleja entre unos y otros", indicó.

Sprovieri sostuvo que supervisores han tenido que salir a hacer tareas de campo durante varios días y no de forma excepcional. El sindicato advierte por la afectación de servicios, no la carga de combustible, porque es una tarea prioritaria.

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Hay paro todo el día del sindicato de Ancap en La Tablada, sin suministro de combustible ni supergás

Subrayado intentó comunicarse con autoridades de Ancap para obtener sus argumentos pero no tuvo respuesta.

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