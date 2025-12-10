RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Sigue el tiempo inestable, con lluvias aisladas hasta el jueves inclusive, y sube la temperatura

Nubel Cisneros prevé que el tiempo inestable siga este miércoles y jueves con lluvias aisladas, y gradual aumento de temperatura. Mirá el detalle día a día hasta el viernes.

Nubel Cisneros prevé que el tiempo inestable siga este miércoles y jueves con lluvias aisladas, y gradual aumento de temperatura. Mirá el detalle día a día hasta el viernes.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta fresca aún, con mucha nubosidad en las fronteras noreste y este lo que en las primeras horas mantendrá algunas lluvias aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

El jueves se espera una mañana fresca con gradual aumento de nubosidad sobre la zona oeste. La tarde seguirá cálida a calurosa con pasaje de abundante nubosidad inestabilizando la zona lo que puede generar algunas lluvias aisladas.

El viernes la mañana se presentará fresca a templada con algunas nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo cálido a caluroso con cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas agradables en la noche.

Miércoles 10

Zona Norte: máxima 32º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 29º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 17º

Jueves 11

Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 30º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º

Viernes 12

Zona Norte: máxima 36º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 34º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 31º y mínima 20º

