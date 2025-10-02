"El servicio se cumplió como se debía cumplir", aseguró la directora de Guardia Republicana sobre custodia de Mónica Ferrero

La directora de la Guardia Republicana Angelina Ferreira aseguró que la custodia externa de la fiscal general Mónica Ferrero “se cumplió como se debía cumplir”.

Así se refirió a la presencia de efectivos de la Republicana frente a la casa de Ferrero, y destacó que “la custodia personal” de la fiscal no la realiza su fuerza. La custodia personal es de la Policía, precisó Ferreira este jueves, entrevistada en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Hay que tener en cuenta, aclararlo, que el protocolo de custodia de la fiscal de Corte no es solo de la Guardia Republicana. En este caso específico, de Ferrero, no está solo la custodia con la Republicana. La custodia personal es de la Policía”, explicó.

Ferreira también contó que desde la Republicana solicito en junio “una revisión de la custodia” de Ferrero, y explicó: “Es algo de rutina de la Policía Nacional, después de un tiempo, hacer una revisión y actualizar la custodia”.

Consultada sobre si entiende necesario mejorar algún aspecto de la custodia a la fiscal Ferrero, la directora de la Republicana respondió: “Se está trabajando, no es solo la Guardia Republicana. Distintas unidades tienen competencia en este tema”.

En particular, Ferreira aseguró que los efectivos de la Republicana tenían “chaleco balístico y casco balístico”, así como armas adecuadas para ese tipo de custodias.

El ataque a la casa de Ferrero ocurrió el domingo 28 de setiembre de madrugada, cuando dos delincuentes ingresaron por el fondo de la vivienda, subieron al techo y desde allí detonaron un explosivo y efectuaron varios disparos hacia el interior.

La custodia con efectivos de la Republicana estaba al frente de la casa, en la calle, dentro de una garita.