RECIBÍ EL NEWSLETTER
ANGELINA FERREIRA

"El servicio se cumplió como se debía cumplir", aseguró la directora de Guardia Republicana sobre custodia de Mónica Ferrero

La directora de la Guardia Republicana Angelina Ferreira habló de la custodia externa de la fiscal general Mónica Ferrero. El proceso de custodia estaba en revisión desde hace un par de meses.

Angelina-Ferreira-Guardia-Republicana-AG

Así se refirió a la presencia de efectivos de la Republicana frente a la casa de Ferrero, y destacó que “la custodia personal” de la fiscal no la realiza su fuerza. La custodia personal es de la Policía, precisó Ferreira este jueves, entrevistada en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Hay que tener en cuenta, aclararlo, que el protocolo de custodia de la fiscal de Corte no es solo de la Guardia Republicana. En este caso específico, de Ferrero, no está solo la custodia con la Republicana. La custodia personal es de la Policía”, explicó.

pereira considero inoportuno el pedido de renuncia de negro por parte del sindicato de la guardia republicana
Seguí leyendo

Pereira consideró "inoportuno" el pedido de renuncia de Negro por parte del sindicato de la Guardia Republicana

Ferreira también contó que desde la Republicana solicito en junio “una revisión de la custodia” de Ferrero, y explicó: “Es algo de rutina de la Policía Nacional, después de un tiempo, hacer una revisión y actualizar la custodia”.

Consultada sobre si entiende necesario mejorar algún aspecto de la custodia a la fiscal Ferrero, la directora de la Republicana respondió: “Se está trabajando, no es solo la Guardia Republicana. Distintas unidades tienen competencia en este tema”.

En particular, Ferreira aseguró que los efectivos de la Republicana tenían “chaleco balístico y casco balístico”, así como armas adecuadas para ese tipo de custodias.

El ataque a la casa de Ferrero ocurrió el domingo 28 de setiembre de madrugada, cuando dos delincuentes ingresaron por el fondo de la vivienda, subieron al techo y desde allí detonaron un explosivo y efectuaron varios disparos hacia el interior.

La custodia con efectivos de la Republicana estaba al frente de la casa, en la calle, dentro de una garita.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

Policía esperó más de siete horas para allanar vivienda donde se escondieron delincuentes; la orden judicial no llegó
NECESITAN COLABORACIÓN

Víctimas de siniestro en Antel Arena reclaman justicia: "Pensé lo peor en ese momento, que las había perdido"
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Veranito" con más de 28° desemboca en "tormentas puntualmente fuertes", anunció Nubel Cisneros
allanamiento tras 22 horas

Policía allanó el apartamento del Centro donde se refugiaron dos sospechosos de arrebato; hay un detenido y un menor requerido
SINIESTRO EN RUTA

Siniestro fatal: conductor despistó, volcó y salió despedido del vehículo en Tacuarembó

Te puede interesar

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Homicidio en la Fortaleza del Cerro, Montevideo.
investigación de homicidio

Detienen a un joven como sospechoso por el asesinato del barbero frente a la Fortaleza del Cerro
El BHU detectó un ciberataque y bajó de forma momentánea su página web y los pagos en locales de cobranzas
BANCO HIPOTECARIO

El BHU detectó un ciberataque y bajó de forma momentánea su página web y los pagos en locales de cobranzas
Fotos: Gendarmería, Ministerio de Seguridad de Argentina. video
contrabando, un detenido

Policía argentina incauta 250.000 atados de cigarros en un camión que viajaba hacia Montevideo

Dejá tu comentario