MONTEVIDEO

La Intendencia comenzó a fiscalizar con cámaras el estacionamiento indebido y el 10 de octubre empieza a multar

La Intendencia de Montevideo instaló los carteles que anuncian la prohibición de estacionar en varias zonas de la capital y controla con cámaras de vigilancia.

Nuevos carteles de prohibido estacionar en zona controlada por cámaras. Foto: Intendencia de Montevideo.

La Intendencia de Montevideo instaló el miércoles los carteles de prohibido estacionar y prohibido detenerse en varias zonas de la capital, y anunció que los controlará con cámaras de vigilancia.

En una primera instancia no aplicará multas, pero a partir del 10 de octubre empieza la fiscalización con multas de dos unidades reajustables (UR).

Los equipos de fiscalización con cámaras y nueva cartelería están ubicados en:

  • Bv. España, entre Roque Graseras y rambla República del Perú (acera oeste).

  • Av. Italia, entre Presidente Berro y Avelino Miranda (acera norte).

  • Minas, entre Guayabos y Av. 18 de Julio (acera oeste).

  • Goes, entre Bv. Artigas y Duvimioso Terra (acera norte).

  • Av. José Belloni, entre Teniente Galeano y Av. Gral. Flores (acera oeste).

  • Av. Luis Alberto de Herrera, entre Gualeguay y el monumento a Luis Batlle Berres (acera oeste).

  • Colonia, entre Arenal Grande y Av. Daniel Fernández Crespo (acera norte).

Los carteles en estas zonas indicarán que el estacionamiento está “controlado”, y refiere tanto a la prohibición de estacionamiento como a la prohibición de detención en el lugar, dice la comuna en su comunicado.

A través de la fiscalización con cámaras se aplicarán las multas, “que luego serán validadas por personal inspectivo”, dice la Intendencia.

“Esta medida será implementada junto a una serie de acciones de ordenamiento, fiscalización, adaptación y coordinación que tienen el objetivo de contribuir a un Montevideo más ágil con una movilidad más eficiente, segura y disfrutable”, asegura el comunicado oficial.

Temas de la nota

