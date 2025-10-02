Atentado a Mónica Ferrero: dos nuevos detenidos a disposición de Fiscalía, que resuelve el viernes si son imputados

En la noche del miércoles la Policía detuvo a dos hermanos que se presume tienen vinculación directa con el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero , ocurrido el domingo 28 de setiembre de madrugada en su casa.

Según fuentes policiales consultadas por Subrayado , estos dos hombres serían los autores materiales del ataque, extremo que debe comprobar ahora la investigación a cargo de la fiscal de estupefacientes Angelita Romano.

La Fiscalía General de la Nación informó este jueves de mañana que en la tarde se hará el llamado control de detención, y que el viernes se resolverá su situación, es decir, si son imputados y por qué delito.

Seguí leyendo "El servicio se cumplió como se debía cumplir", aseguró la directora de Guardia Republicana sobre custodia de Mónica Ferrero

En total, hasta ahora, la Policía informa de cuatro detenidos por el ataque a la Fiscal de Corte. El primero fue detenido el mismo domingo de tarde y ya fue imputado y enviado a prisión.

El segundo fue detenido el martes. Estaba requerido por un intento de homicidio y la Policía lo vincula con el grupo criminal que estaría detrás del atentado a Ferrero. Sin embargo, la fiscal Romano no tiene a disposición a este sospechoso, y solo trabaja por estas horas con los dos detenidos el miércoles de noche, en un taller del barrio Brazo Oriental.