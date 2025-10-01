RECIBÍ EL NEWSLETTER
ACCIDENTE FATAL

Salto: ómnibus embistió una moto en la que circulaba una mujer que falleció en el lugar

La ruta 3 permaneció obstruida en parte a la altura del kilómetro 493, con el tránsito canalizado por una de las sendas.

omnibus-siniestro-salto

La Policía Caminera investiga las causas que llevaron a que el vehículo de gran porte, que une la ciudad de Salto con las termas del Arapey, embistiera de forma frontal a la moto, en la que iba solo la conductora. La mujer falleció en el lugar.

En tanto, otra mujer que iba en otro vehículo debió ser atendidas por médicos tras presenciar el accidente.

Ocurrió sobre las 19:45, a la altura del kilómetro 493. La ruta está obstruida y se canaliza el tránsito por una de las sendas.

