Una mujer que circulaba en una moto murió tras ser atropellada por un ómnibus en la ruta 3 de Salto.
Salto: ómnibus embistió una moto en la que circulaba una mujer que falleció en el lugar
La ruta 3 permaneció obstruida en parte a la altura del kilómetro 493, con el tránsito canalizado por una de las sendas.
La Policía Caminera investiga las causas que llevaron a que el vehículo de gran porte, que une la ciudad de Salto con las termas del Arapey, embistiera de forma frontal a la moto, en la que iba solo la conductora. La mujer falleció en el lugar.
En tanto, otra mujer que iba en otro vehículo debió ser atendidas por médicos tras presenciar el accidente.
Seguí leyendo
Operaron a la niña de 5 años que fue atropellada por una moto en Nuevo París; sigue en CTI
Ocurrió sobre las 19:45, a la altura del kilómetro 493. La ruta está obstruida y se canaliza el tránsito por una de las sendas.
Lo más visto
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
"Veranito" con más de 28° desemboca en "tormentas puntualmente fuertes", anunció Nubel Cisneros
MONTEVIDEO
Policía esperó más de siete horas para allanar vivienda donde se escondieron delincuentes; la orden judicial no llegó
NECESITAN COLABORACIÓN
Víctimas de siniestro en Antel Arena reclaman justicia: "Pensé lo peor en ese momento, que las había perdido"
SINIESTRO EN RUTA
Siniestro fatal: conductor despistó, volcó y salió despedido del vehículo en Tacuarembó
LO ANUNCIÓ LA MINISTRA BULLRICH
Dejá tu comentario