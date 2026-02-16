RECIBÍ EL NEWSLETTER
CIERRE EN RIVERA

Sigue el conflicto en Conaprole: "Hasta ahora no hemos sido convocados a ningún ámbito", dicen desde el sindicato

El sindicato de Conaprole asegura que la empresa puso de "rehén a trabajadores de planta 14" por falta de acuerdo en otros temas.

ines-abin-sindicato-conaprole

Continúa el conflicto en Conaprole por el cierre de la planta 14 de Rivera. El viernes hubo paro y este lunes y martes el abastecimiento se puede ver afectado por el feriado, debido a que trabajan a reglamento. Desde distribuidores indicaron a Arriba Gente que hay faltante de algunos productos pero que la leche se entrega con normalidad.

Inés Abin, del sindicato, señaló que “de los compañeros que están ahí todos pidieron ir a licencia para no desvincularse de la empresa, esperando algún ámbito para revertir la situación”.

“Sabemos que hay conversaciones del Ministerio de Trabajo y el PIT-CNT con la empresa, pero hasta ahora no hemos sido convocados a ningún ámbito, y en esta situación lo que tenemos planteado es ir el jueves que viene a una asamblea general para definir nuestra estrategia a seguir”, indicó.

estamos buscando alternativas, sostuvo castillo sobre conflicto en conaprole; mtss presentara propuesta
Seguí leyendo

"Estamos buscando alternativas", sostuvo Castillo sobre conflicto en Conaprole; MTSS presentará propuesta

La sindicalista aseguró que la empresa puso "de rehén" la planta 14 para llegar a otros acuerdos.

"Nosotros teníamos una instancia en el Ministerio, tripartita, donde se estaba hablando de muchos temas, no únicamente de planta 14. En cuanto a lo que era planta 14, estábamos todos de acuerdo, no es que el sindicato haya negado esa posibilidad o de ampliar el ámbito. Pero se hablaba de otros temas que no tienen que ver con la planta Rivera, que tienen que ver con sectores de Montevideo, que se venían negociando hace más de 16 años y no se alcanzó nunca a un acuerdo. Ahí no se pudo llegar a acuerdo, y Conaprole permanentemente estaba cinchando y poniendo de rehén a los trabajadores de planta 14, si no llegábamos a acuerdo de una cosa", afirmó Abín.

Desde el sindicato sostienen que el abastecimiento será "normal para un feriado".

Temas de la nota

Lo más visto

video
KIYÚ-SAN JOSÉ

Conductor alcoholizado chocó a una moto y mató a dos personas; los cuerpos fueron encontrados a metros del lugar
SERIOS INCIDENTES EN CONTROL POLICIAL

Insultos y pedreas a la Policía en Piedras Blancas: efectivo mordido por un perro, mujer detenida y moto incautada
PARO CARDÍACO

Luto en el Carnaval de Melo: director de Escuela de Samba, Javier Andrade, murió luego del desfile
HASTA LA HORA 14.00

Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para 7 departamentos
barrio colón

Intento de rapiña en estación de servicio terminó con un delincuente baleado por un policía de particular

Te puede interesar

Detuvieron al sospechoso de asesinar a tiros a un hombre de 38 años con antecedentes penales en La Comercial
NICARAGUA Y ARENAL GRANDE

Detuvieron al sospechoso de asesinar a tiros a un hombre de 38 años con antecedentes penales en La Comercial
Niña de cinco años recibió disparo cuando estaba frente a su casa y está grave
MONTEVIDEO

Niña de cinco años recibió disparo cuando estaba frente a su casa y está grave
Monzeglio pidió disculpas y se reportó ante MGAP y Ambiente tras publicar foto de pesca con tiburón martillo
DESCARGO TRAS INCIDENTE

Monzeglio pidió disculpas y se reportó ante MGAP y Ambiente tras publicar foto de pesca con tiburón martillo

Dejá tu comentario