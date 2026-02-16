Sigue el conflicto en Conaprole: "Hasta ahora no hemos sido convocados a ningún ámbito", dicen desde el sindicato

Continúa el conflicto en Conaprole por el cierre de la planta 14 de Rivera. El viernes hubo paro y este lunes y martes el abastecimiento se puede ver afectado por el feriado, debido a que trabajan a reglamento. Desde distribuidores indicaron a Arriba Gente que hay faltante de algunos productos pero que la leche se entrega con normalidad.

Inés Abin, del sindicato, señaló que “de los compañeros que están ahí todos pidieron ir a licencia para no desvincularse de la empresa, esperando algún ámbito para revertir la situación”.

“Sabemos que hay conversaciones del Ministerio de Trabajo y el PIT-CNT con la empresa, pero hasta ahora no hemos sido convocados a ningún ámbito, y en esta situación lo que tenemos planteado es ir el jueves que viene a una asamblea general para definir nuestra estrategia a seguir”, indicó.

La sindicalista aseguró que la empresa puso "de rehén" la planta 14 para llegar a otros acuerdos.

"Nosotros teníamos una instancia en el Ministerio, tripartita, donde se estaba hablando de muchos temas, no únicamente de planta 14. En cuanto a lo que era planta 14, estábamos todos de acuerdo, no es que el sindicato haya negado esa posibilidad o de ampliar el ámbito. Pero se hablaba de otros temas que no tienen que ver con la planta Rivera, que tienen que ver con sectores de Montevideo, que se venían negociando hace más de 16 años y no se alcanzó nunca a un acuerdo. Ahí no se pudo llegar a acuerdo, y Conaprole permanentemente estaba cinchando y poniendo de rehén a los trabajadores de planta 14, si no llegábamos a acuerdo de una cosa", afirmó Abín.

Desde el sindicato sostienen que el abastecimiento será "normal para un feriado".