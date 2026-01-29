RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Sigue el calor, pero también el tiempo inestable, con probables lluvias aisladas, según Nubel Cisneros

El meteorólogo de Subrayado Nubel Cisneros prevé tiempo inestable y con calor. Sensaciones térmicas elevadas en el norte y templadas en el sur. Los detalles día a día.

tormenta-montevideo-cielo

El meteorólogo de Subrayado Nubel Cisneros prevé tiempo inestable y con calor. Sensaciones térmicas elevadas en el norte y templadas en el sur.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta templada a cálida aun con restos de nubosidad en la zona noreste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable el área. La tarde continuará cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, manteniéndose templado en la noche.

El viernes, la mañana se presentará templada a cálida con cielo ligeramente nublado. En la tarde se mantendrá el tiempo caluroso, observándose aumento de nubosidad en la noche en la costa este, inestabilizando la zona.

El sábado tendremos una mañana fresca a templada, con algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, presentando temperaturas templadas en la noche.

Jueves 29

Zona Norte: máxima 38º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 36º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 20º

Viernes 30

Zona Norte: máxima 38º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 34º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 19º

Sábado 31

Zona Norte: máxima 38º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 34º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 20º

