Siete de los ocho niños asesinados en EEUU eran hijos del atacante: tenían entre 3 y 11 años

En Estados Unidos, la Policía identificó al atacante de 31 años que mató a ocho niños en un tiroteo este domingo. Huyó en un vehículo robado y fue perseguido por la Policía, que luego lo mató a tiros.

El ataque ocurrió en la madrugada del domingo en la ciudad de Shreveport y es el tiroteo masivo más mortífero en Estados Unidos en más de dos años.

Tres niños y cinco niñas de entre 3 y 11 años murieron. Siete eran hermanos y uno era primo. Un noveno niño resultó herido, logró escapar y su vida no corre peligro, según las autoridades.

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Dos mujeres también resultaron heridas de gravedad por los disparos, incluida la madre de algunos de los niños.

La Policía identificó al atacante como Shamar Elkins, de 31 años, quien huyó del lugar en un vehículo robado y fue perseguido hasta que los agentes lo mataron a tiros.

Los investigadores creen que primero le disparó a su esposa y luego fue a una segunda casa, donde asesinó a los niños. El noveno niño que estaba allí sobrevivió y permanece internado fuera de peligro.

La Policía indicó que Elkins había sido detenido en 2019 en un caso vinculado a armas de fuego, en el que se declaró culpable, y que no tenían otros antecedentes de violencia doméstica.

Según The New York Times, el hombre atravesaba una crisis conyugal y tenía problemas de salud mental. De acuerdo a familiares, le dijo a su padrastro que su esposa quería divorciarse y que se estaba ahogando en "pensamientos oscuros".

FUENTE: AFP.