Siete cachorros de la raza pastor belga malinois están en entrenamiento para incorporarse a la Unidad K9

El Ministerio del Interior presentó siete cachorros que estarán en formación en la Unidad K9 de la Policía.

Se trata de siete perros raza pastor belga malinois que los efectivos policiales especializados de la Unidad entrenarán para que se integren a las tareas operativas.

"La incorporación de estos ejemplares representa un nuevo avance en el fortalecimiento de las capacidades operativas de la Unidad K9. Su preparación requiere un proceso sostenido de entrenamiento, dedicación y trabajo diario por parte de los funcionarios, quienes acompañan el desarrollo de los cachorros durante las distintas etapas de formación", indicó el Ministerio del Interior al informar el hecho.

Hasta el momento, son 27 los perros que forman parte de la Unidad K9 y que trabajan en distintas tareas: la detección de drogas o explosivos, búsqueda y rescate, patrullaje e intervención.

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