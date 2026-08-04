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COMUNICADO

Sergio Rochet será operado por una lesión en la espalda: "Presenta un cuadro de lumbalgia", detalló su club

El exarquero de Nacional, de 33 años, arrastra molestias desde el calentamiento de un partido entre su equipo y el Vasco da Gama en la liga brasileña.

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El arquero uruguayo Sergio Rochet tiene que ser operado por una lesión en la espalda, informó su club, el Internacional de Brasil.

"Presenta un cuadro de lumbalgia, que está siendo monitoreado por el departamento médico desde mayo", precisó el equipo de Porto Alegre en un comunicado, sin precisar el tiempo de baja del guardameta.

Rochet, de 33 años, arrastra molestias desde el calentamiento de un partido entre su equipo y el Vasco da Gama en la liga brasileña.

Rochet jugó su último partido con el colorado gaúcho a mediados de mayo, aunque fue convocado por la Celeste para la Copa del Mundo de Norteamérica, tras ser habitual titular en la eliminatoria sudamericana.

"Desde entonces, el jugador ha seguido tratamiento" y "tuvo restricciones durante el periodo en que estuvo convocado con la selección de Uruguay", indicó el Inter.

El Internacional ocupa el decimosexto puesto del Brasileirão 2026, al límite de la zona de descenso.

Rochet ha disputado 11 de los 21 partidos del club en esta competición.

FUENTE: AFP

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