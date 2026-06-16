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GRUPO I

Con doblete de Mbappé, Francia venció 3-1 a Senegal en su debut en el Mundial

Tras superar a un rival que tuvo chances de herirlo en el primer tiempo, los Bleus de Didier Deschamps se prepararán ahora para chocar contra Irak el lunes en Filadelfia.

AFP

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Con un doblete de un endemoniado Kylian Mbappé, Francia venció 3-1 a Senegal este martes en el debut de ambas selecciones en el Mundial de Norteamérica 2026.

El astro del Real Madrid superó a Olivier Giroud como artillero histórico de los Bleus con dos dianas (66', 90+6'), la segunda de ellas un golazo de fuera del área, en el MetLife Stadium en East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

Y, por encima de todo, en el primer juego de su tercer Mundial, quedó a dos tantos de igualar al alemán Miroslav Klose (16 goles) como máximo goleador de las Copas del Mundo.

Bradley Barcola (82') anotó el gol restante de los bicampeones mundiales en su estreno en el Grupo I, en el que los Leones de la Teranga descontaron a través de Ibrahim Mbaye (90+5').

El capitán galo, autor de 58 dianas con su país, rescató a una Francia que tenía dificultades para vulnerar el arco del finalista de la pasada Copa de África de Naciones, muy bien custodiado por un solvente Édouard Mendy.

Tras superar a un rival que tuvo chances de herirlo en el primer tiempo, los Bleus de Didier Deschamps se prepararán ahora para chocar contra Irak el lunes en Filadelfia.

El Senegal de la estrella Sadio Mané tendrá un duelo clave con la Noruega de Erling Haaland el mismo día en East Rutherford, sede de la final del 19 de julio.

Alineaciones:

Francia: Mike Maignan - Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernandez - Aurélien Tchouameni, Adrien Rabiot - Michael Olise, Ousmane Dembélé (Bradley Barcola 80), Désiré Doué (Ryan Cherki 87) - Kylian Mbappé (cap). DT: Didier Deschamps.

Senegal: Edouard Mendy - Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly (cap), Moussa Niakhaté, Malick Diouf - Ismaïla Sarr (Ibrahim Mbaye 75), Idrissa Gana Gueye (Pathé Ciss 88) - Lamine Camara (Habib Diarra 76), Pape Gueye (Iliman Ndiaye 83), Sadio Mané - Nicolas Jackson (Ahmadou Dieng 83). DT: Pape Thiaw.

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