Sendic regresa a la política y dijo que renunció porque se "cansó del manoseo"

Raúl Sendic vuelve a la política: "Es muy fuerte en mi la política, no puedo desvincularme".

El dirigente eligió el programa "La Letra Chica" de TV Ciudad para hablar de esta nueva oportunidad que se da tras su polémica salida del poder durante la Administración Tabaré Vázquez.

El exvicepresidente criticó al Frente Amplio . "Faltó crear un relato común y eso hizo que la derecha lo aprovechara".

En las últimas semanas, la gestión de Ancap de los últimos años ha estado en la agenda pública tras haberse propuesto cambios en el negocio de los combustibles y haberse evaluado algunas unidades de como Gas Sayago, cemento portland y ALUR. Muchos de estos negocios crecieron durante la gestión de Sendic y hoy señalan pérdidas millonarias.

El dirigente dijo que todas las medidas que tomó en Ancap fueron respaldadas por la organización política.

Sobre el mal uso de la tarjeta corporativa, uno de las acusaciones que tuvo que enfrentar, dijo que nunca hizo gastos con un "objetivo personal".

A propósito de estas declaraciones, el diario El Observador recuerda hoy que en diciembre de 2018 un tribunal de Apelaciones confirmó el fallo por abuso de funciones y peculado. La investigación señaló que Sendic solo puedo justificar 138 dólares de gastos.

"Quizás fue un error no haber llevado un mejor registro", dijo Sendic.

El líder de la Lista 711 contó cómo fue su proceso interno antes de su salida de la vicepresidencia durante el gobierno de Tabaré Vázquez.

"A mí no me manoseen más, yo me voy porque no aguanto más este manoseo" recordó Sendic .

"Es histórico, no hay un vicepresidente que haya renunciado antes. Yo fui al plenario del Frente (para decir) aquí tienen, yo me voy...Fui a la justicia sin fueros porque yo no tengo nada para esconder, absolutamente nada para ocultar".

Por decisión del Frente Amplio Sendic no pudo ser candidato a presidente en las elecciones del año pasado, pero eso no lo llevó a alejarse del partido.

"Decidí que no me iba del Frente Amplio porque para mí sigue siendo opción para cambiar el Uruguay y decidí quedarme y aguantar esta situación que es una prueba (escarnio público) que que poca gente pasa".

Tras perder las elecciones, Sendic cree que el FA debe volver a sus raíces.

"Necesitamos volver a estar cerca de los trabajadores, de los pequeños productores. Tenemos que volver a la base social del cambio y a relacionarnos para enfrentar un gobierno extremadamente neoliberal como el que tenemos ahora", señaló.

En "La letra Chica" ratificó su rol como estudiante de la Licenciatura en Genética Humana e hizo una critica sobre cómo manejó el gobierno la pandemia de Covid-19.

"Validé los estudios de Medicina, se murió mi viejo en el ´89 y dejé de estudiar".