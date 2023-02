Senador Sabini dijo que el FA analiza exigir la renuncia de jerarcas por el caso Astesiano

El senador Sebastián Sabini adelantó que el Frente Amplio ( FA ) evalúa por estas horas exigir la renuncia de uno o más jerarcas por el caso que involucra al ex custodio presidencial Alejandro Astesiano , y en particular los últimos audios y chats que se conocieron con información que la oposición considera “muy grave”, dijo el legislador este viernes en el programa Arriba Gente de canal 10.

“Cada cosa que sale es peor que la anterior. Y ahora tenemos directamente una persona que es autoridad en el Ministerio del Interior involucrada. Esto es gravísimo. No sé si estamos dimensionando el hecho de que alguien se le ocurre que porque tal persona es el presidente de la Central Sindical se puede ver qué movimientos tuvo. El sistema de cámaras no está para eso. Está para perseguir al delito. Esto es de una gravedad extrema y se suma a la situación de espionaje a los senadores”, dijo Sabini.

Se refiere al último audio conocido en el que Astesiano dice que con las cámaras del Ministerio del Interior hará un seguimiento del presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala, en particular en los pasos previos al siniestro de tránsito que protagonizó cuando conducía alcoholizado, a comienzos del año pasado.

“Esto se suma al espionaje a los dos senadores. Yo me pregunto ahora qué estaba pasando en el piso cuatro, en Presidencia, si están viendo cómo nos movemos los senadores, cómo se mueven los trabajadores organizados, cómo se mueven los periodistas”, agregó al recordar los chats de Astesiano en lo que decía haber confeccionado “fichas” con información de los senadores del FA Mario Bergara y Charles Carrera, después de que ellos denunciaran ante la Justicia al gobierno por el nuevo contrato entre el Estado y el operador privado del puerto de Montevideo, Katoen Natie.

“Hasta ahora nadie pudo desmentir un solo chat de Astesiano. Eso de que era un custodio, no corre. Eso de que el presidente no sabía de los antecedentes (de Astesiano) no se lo cree nadie y de hecho hay chats que lo demuestran”, apuntó Sabini.

“Acá lo grave, además, es que el presidente nos mintió, le mintió a la ciudadanía, le mintió al Parlamento, le mintió a todo el mundo, cuando dijo que no sabía los antecedentes que tenía Astesiano. Eso no se lo cree nadie, porque además Astesiano está en el entorno de la familia de Lacalle Pou desde la década del 90. Entonces, no hay defensa posible. Lo único que tendría que hacer acá Presidencia es pedir disculpas y decir que se reconoció. Nada más. Y además, hay algunas autoridades que tampoco cuidaron al presidente y que tendrían que dar un paso al costado y nosotros estamos analizando esto en bancada y obviamente que en estos días vamos a estar informando”, agregó el senador del FA.

Consultado sobre la posibilidad de interpelar al ministro del Interior Luis Alberto Heber, Sabini dijo que “es una de las opciones”. Y agregó: “podemos pedir otras renuncias, pero vamos a discutirlo en bancada”.

Astesiano está imputado y en prisión desde fines del año pasado por su participación en una organización que falsificaba documentos para vender pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos. Fue imputado junto a otras tres personas, dos uruguayos y un ruso. El caso lo investiga la fiscal Gabriela Fossati.