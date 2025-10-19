Senador de centroderecha Rodrigo Paz es elegido presidente de Bolivia, según sondeo oficial preliminar

Rodrigo Paz. Foto: AFP

El sondeo preliminar oficial da como ganador del balotaje en Bolivia al senador de centroderecha Rodrigo Paz, convirtiéndolo en el nuevo presidente del país latinoamericano.

Bolivia acudió a las urnas este domingo para elegir a su próximo presidente en un balotaje entre dos candidatos de derecha, en medio de una aguda crisis económica tras 20 años de gobiernos socialistas.

Más de 7,9 millones de bolivianos escogieron entre el exmandatario Jorge Quiroga (2001-2002), ingeniero de 65 años, y el senador Rodrigo Paz, economista de 58. Ambos compitieron para revertir el peor trance de la economía en cuatro décadas.

"Si el pueblo de Bolivia me da a mí la oportunidad de ser presidente (...), mi formato es consensuar", dijo este domingo Paz en un centro de votación en Tarija, al sur del país. FUENTE: AFP

Temas de la nota Bolivia