Senador Bordaberry propuso que haya grabación de video durante operaciones quirúrgicas, tras caso de la anestesista

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, concurrió a la comisión del Senado por el caso de la anestesista a la que le redujo la sanción que la inhabilita a ejercer, tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera. El senador colorado Pedro Bordaberry informó que desde su partido volvieron a presentar un proyecto de ley que ya habían promovido en 2013 y 2015, para que se incorporen grabaciones de video y audio todas las operaciones quirúrgicas.

“Respetando la intimidad del paciente, porque eso va a su historia clínica. Solamente se puede revelar con el consentimiento por orden judicial. Pero hoy en día hay un avance tecnológico muy grande, poner cámaras, guardar en la nube, ya nadie discute, y nos ayudaría a que no se repitan estas cosas”, indicó Bordaberry.

El senador del Partido Nacional, Martín Lema, aseguró que tras la concurrencia de la ministra de Salud Pública a comisión siguen sin saber “por qué baja de cinco a tres años la inhabilitación” de la anestesista.

“Se baja la sanción, el Ministerio de Salud Pública no se defiende, y se sigue justificando sin poder explicar el por qué. A su vez, va en contrapelo de todo el resto de las instituciones”, dijo Lema.

“Se ocultó información al Parlamento. Cuando se vino al Senado y a Diputados, a Comisión, ya se sabía que el Ministerio de Salud Pública no se defendió ante el recurso presentado por la profesional en cuestión y no se dijo, y se hizo referencia al proceso y no se dijo, entonces, claramente hay una pérdida de confianza en el actuar de la ministra y nos genera una profunda indignación”, añadió.