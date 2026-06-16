El Senado votó este martes por unanimidad el acuerdo de libre comercio con Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, los cuatro países que están por fuera de la Unión Europea y que conforman la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).
Senado votó el acuerdo de libre comercio con los cuatro países que no están en la Unión Europea
El Senado votó por unanimidad este lunes el acuerdo de libre comercio con Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein (el EFTA). Se suma al acuerdo ya vigente con la Unión Europea.
Este acuerdo, apoyado por todos los partidos políticos en el Senado, se suma al acuerdo ya vigente con la Unión Europea, destacó el senador del Frente Amplio Daniel Caggiani (ver video principal).
Tras la votación en el Senado, el proyecto de ley que ratifica este acuerdo comercial pasó a la Cámara de Diputados para que sea aprobado el miércoles.
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El senador del Partido Nacional Sebastián da Silva destacó lo importante que es para los productos uruguayos abrir un mercado de gran poder adquisitivo como el EFTA.
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