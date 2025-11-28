Senado aprobó el proyecto de ley de Presupuesto que volverá con cambios a Diputados

El Senado aprobó en la madrugada de este viernes el articulado del proyecto de ley de Presupuesto Quinquenal del gobierno y la iniciativa volverá a Diputados, que deberá aceptar o rechazar los cambios introducidos en la cámara alta.

El senador y coordinador de la bancada del Frente Amplio, Daniel Caggiani, destacó la disposición de nacionalistas y colorados en aprobar el proyecto. En general, se aprobó con 26 en 29 votos. Además, valoró que el 80% de los más de 700 artículos hayan sido aprobados con votos de la oposición.

"Se mejoró lo que vino de Diputados, que se había mejorado lo que venía del Ejecutivo", indicó. Caggiani aseguró que "es un presupuesto que pone el foco en construir oportunidades para los uruguayos y uruguayas". Destacó el incremento de recursos para mejorar la seguridad y la inversión pública y privada. Se prevé más de 14.000 millones de dólares de inversiones en el quinquenio en áreas clave como infraestructura, salud, educación y mejorar la transparencia en temas financieros.

Por su parte, el senador del Partido Nacional, Javier García, afirmó que "es el presupuesto más pobre de ideas de los 40 años de democracia" y que el gobierno perdió la oportunidad de disponer el ingreso de 2.000 policías y establecer un plan contra la inseguridad. "Los temas más importantes estuvieron afuera del presupuesto", aseguró.

García indicó que lo más destacado del presupuesto fueron los impuestos, que el Frente Amplio se había comprometido en campaña que no se iban a crear, y las ausencias como el plan de seguridad.

"El Partido Nacional tuvo una actitud constructiva. Hicimos lo que no hizo el Frente Amplio cuando fue oposición. Nosotros votamos en general, diputados y senadores del Partido Nacional, porque el gobierno tiene derecho a tener el presupuesto que quiera. No es el presupuesto que nosotros creemos que debiera existir, pero es el que eligió el gobierno", remarcó.

El levantamiento del secreto bancario no se incluyó en el proyecto. El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, negoció con el oficialismo el pasaje a comisión del tema para ser analizado por separado.