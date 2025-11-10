RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN CASO DE EMPATE SE DFINE POR PENALES

Semifinal del Campeonato Uruguayo: Liverpool será local ante Peñarol este domingo a las 18:00 en el Centenario

Los dirigidos por Joaquín Papa, ganadores del Torneo Apertura, se miden ante los de Diego Aguirre, ganadores del Clausura. El ganador se enfrenta a Nacional que se quedó con la Tabla Anual.

La Mesa Ejecutiva de Primera División de la Asociación Uruguaya de Fútbol realizó este lunes el sorteo de la semifinal del Campeonato Uruguayo que tiene a Liverpool y a Peñarol como protagonistas.

El partido se disputará el próximo domingo 16 de noviembre en el estadio Centenario a la hora 18:00.

Los de la Cuchilla serán locales ante el aurinegro y ocuparán el vestuario y el banco de suplentes correspondiente a la tribuna Ámsterdam.

En caso de igualdad de puntos y de saldo de goles al término de los 90 minutos, el ganador se definirá a través de tiros penales.

Además, los técnicos podrán hacer un sexto cambio en el alargue y habrá Var.

La hinchada de Liverpool ocupará la tribuna América contra Ámsterdam, mientras que Peñarol ocupará las tribunas Amsterdam, Colombes, Olímpica y tribuna América contra Colombes.

Estos son los precios para el partido:

Tribunas Ámsterdam y Colombes Peñarol: socios $ 460/generales $ 700.

Tribuna Olímpica: socios $ 580/generales $ 800.

Tribuna América Peñarol: socios $ 700/generales $ 900.

Tribuna América Liverpool: socios $ 460/generales $ 700.

Liverpool Fútbol Club venderá sus entradas por Abitab y CobraTicket, mientras que Peñarol lo hará a través de su ticketera.

