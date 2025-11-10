Semifinal del Campeonato Uruguayo: Liverpool será local ante Peñarol este domingo a las 18:00 en el Centenario

La Mesa Ejecutiva de Primera División de la Asociación Uruguaya de Fútbol realizó este lunes el sorteo de la semifinal del Campeonato Uruguayo que tiene a Liverpool y a Peñarol como protagonistas.

El partido se disputará el próximo domingo 16 de noviembre en el estadio Centenario a la hora 18:00.

Los de la Cuchilla serán locales ante el aurinegro y ocuparán el vestuario y el banco de suplentes correspondiente a la tribuna Ámsterdam.

En caso de igualdad de puntos y de saldo de goles al término de los 90 minutos, el ganador se definirá a través de tiros penales.

Además, los técnicos podrán hacer un sexto cambio en el alargue y habrá Var.

La hinchada de Liverpool ocupará la tribuna América contra Ámsterdam, mientras que Peñarol ocupará las tribunas Amsterdam, Colombes, Olímpica y tribuna América contra Colombes.

Estos son los precios para el partido:

Tribunas Ámsterdam y Colombes Peñarol: socios $ 460/generales $ 700.

Tribuna Olímpica: socios $ 580/generales $ 800.

Tribuna América Peñarol: socios $ 700/generales $ 900.

Tribuna América Liverpool: socios $ 460/generales $ 700.

Liverpool Fútbol Club venderá sus entradas por Abitab y CobraTicket, mientras que Peñarol lo hará a través de su ticketera.