Selección uruguaya de fútbol de amputados necesita colaboración para participar del mundial en México

La selección uruguaya de fútbol de amputados está clasificada al mundial que se jugará el mes próximo en México, pero necesita el apoyo de todos para cumplir el sueño.

La competencia se llevará a cabo del 13 al 22 de noviembre en San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco, y reunirá a 24 selecciones.

Es el tercero en el que participará Uruguay, después de México 2018 y Turquía 2022. La selección en 2024 se consagró campeona de la Copa Sudamericana y en 2025 vicecampeona y clasificó para el mundial. El equipo es mixto.

El director técnico, Silvio Fernández, indicó que la selección está integrada por deportistas de diferentes edades, contextos y realidades. "Lo que nos junta a nosotros es la selección y las ganas de defender a la celeste", aseguró.

Mauricio Rodríguez es uno de los jugadores de la selección. Contó que empezó practicando básquetbol en silla de ruedas y luego, en 2020, pasó a practicar el fútbol de amputados. Antes del accidente, ocurrido a fines de 2019, ya había jugado al fútbol semiprofesional y era profesor de gimnasia.

Fernández se refirió a las particularidades de la práctica del fútbol de amputados y las adaptaciones que se deben realizar a los ejercicios y las actividades para soportar la carga muscular sobre su pierna.

Los partidos se juegan en dos tiempos de 25 minutos cada uno y con más cambios que el fútbol tradicional por el desgaste físico que le implica a los deportistas.

Para poder participar del mundial con todos los jugadores necesitan la colaboración de todos, porque desde la Secretaría del Deporte recibieron menos recursos. Han recibido apoyo de empresas y personas, pero igual no llegan a cubrir todos los gastos.

En breve, van a sortear camisetas firmadas de Nacional y Peñarol.

Para colaborar:

Caja de Ahorro BROU en Pesos - 110871642 - 00001.

Caja de Ahorro BROU en Dólares - 110871642 - 00002.

A nombre de la Asociación Uruguaya de Fútbol de Amputados.

Instagram: @aufa_oficialok.

Celular: 098 532 334.