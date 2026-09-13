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Seis muertos y más de 100 desaparecidos tras volcar un ferri en Indonesia

Las operaciones de búsqueda y rescate comenzaron en la mañana de este domingo con personal de la marina, la Policía y la empresa responsable.

AFP

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Al menos seis personas murieron y otras 130 estaban desaparecidas este domingo después de que un ferri que navegaba entre las islas de Java y Borneo volcara debido al mal tiempo, informó la agencia de rescate indonesia.

El ferri Virgo Transport 8, que transportaba a 243 pasajeros y tripulantes, había perdido contacto con su compañía naviera a primera hora del domingo, tras zarpar de Surabaya, en Java Oriental.

Basarnas, la agencia nacional de búsqueda y rescate de Indonesia, dijo en su última actualización que seis personas habían muerto y otras 130 estaban desaparecidas. Otras 107 personas fueron rescatadas.

"Considerando el número relativamente grande de pasajeros y tripulantes a bordo, estamos optimizando la coordinación con todos los elementos relevantes para acelerar el proceso de búsqueda", agregó la entidad de rescate.

Las operaciones de búsqueda y rescate comenzaron la mañana del domingo con personal de la marina, la policía y la empresa responsable.

La última posición conocida de la nave fue en aguas del mar de Java, a unos 15 kilómetros del puerto de Banjarmasin.

FUENTE: AFP

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