RECIBÍ EL NEWSLETTER
Copa del Mundo

Segundo día de Mundial en América del Norte: las fotos de la inauguración en Canadá

Canadá tuvo este viernes su ceremonia de inauguración del Mundial de Fútbol 2026, con Michel Bublé y Alanis Morissette en las voces que abrieron el campeonato.

Inauguración del Mundial en Canadá. Foto: AFP

Inauguración del Mundial en Canadá. Foto: AFP

Inauguración del Mundial en Canadá. Foto: AFP

Inauguración del Mundial en Canadá. Foto: AFP

Inauguración del Mundial en Canadá. Foto: AFP

Inauguración del Mundial en Canadá. Foto: AFP

Inauguración del Mundial en Canadá. Foto: AFP

Inauguración del Mundial en Canadá. Foto: AFP

Inauguración del Mundial en Canadá. Foto: AFP

Inauguración del Mundial en Canadá. Foto: AFP

El Canadá-Bosnia es el primero de los trece partidos que el país tiene asignados para esta Copa del Mundo, donde la fiesta no ha hecho nada más que comenzar.

Pese a que el Mundial 2026 se inauguró oficialmente el jueves en Ciudad de México, Toronto tenía también una ceremonia de apertura este viernes, por el primer partido del torneo en suelo canadiense.

Allí hubo referencias a los pueblos autóctonos y a la historia de Canadá, antes de que la cantante italocanadiense Alessia Cara iniciara un show musical rodeada de marionetas gigantes con animales emblemáticos del país.

Foto: AFP. Inauguración del Mundial 2026, primera ceremonia el jueves.
Seguí leyendo

Terna arbitral italiana para el debut de Uruguay en el Mundial ante Arabia Saudita

El rapero francés Vegedream también participó del espectáculo, así como el crooner canadiense Michael Bublé, que interpretó "Bring it on home to me".

El violinista Aleksandar Gajic interpretó luego el himno bosnio y la cantante Alanis Morissette fue la encargada del canadiense, para levantar el telón en una jornada histórica para el fútbol en Canadá.

mundial-afp-canada
canada-apertura-mundial-afp
canada-mundial-inauguracion-afp
inauguracion-canada-afp-mundial

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

video
HABÍA SIDO DECLARADO INIMPUTABLE

Imputaron y enviaron a prisión al joven de 18 años que mató a un hombre de 57 que se masturbaba frente a niños
MINISTERIO DEL INTERIOR

Jefe de Policía de Montevideo y directora de la Guardia Republicana fueron removidos de sus cargos
RECEPTACIÓN Y TRÁFICO DE ARMAS

Condenado el policía detenido tras una persecución en Punta de Rieles con un arma requerida por hurto
FEDERACIÓN URUGUAYA DE LA SALUD

FUS presentará denuncia penal contra exsecretario general Jorge Bermúdez por manejo irregular de fondos
TRABAJAN CON PRODUCTORES

Exportación uruguaya de carne fue rechazada en China por residuo de antibióticos

Te puede interesar

Nuevo homicidio en Montevideo: un hombre fue encontrado con un disparo en la cabeza
PUNTA DE RIELES

Nuevo homicidio en Montevideo: un hombre fue encontrado con un disparo en la cabeza
Madre de la médica que murió tras una operación: Pido que no hayan más María Soledad Barrera video
MOVILIZACIÓN EN MONTEVIDEO Y TREINA Y TRES

Madre de la médica que murió tras una operación: "Pido que no hayan más María Soledad Barrera"
Encontraron un hombre muerto en el interior de una vivienda incendiada en Senda 8 y Gustavo Volpe
UNIDAD CASAVALLE

Encontraron un hombre muerto en el interior de una vivienda incendiada en Senda 8 y Gustavo Volpe

Dejá tu comentario