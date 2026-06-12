Segundo día de Mundial en América del Norte: las fotos de la inauguración en Canadá

El Canadá-Bosnia es el primero de los trece partidos que el país tiene asignados para esta Copa del Mundo, donde la fiesta no ha hecho nada más que comenzar.

Pese a que el Mundial 2026 se inauguró oficialmente el jueves en Ciudad de México, Toronto tenía también una ceremonia de apertura este viernes, por el primer partido del torneo en suelo canadiense.

Allí hubo referencias a los pueblos autóctonos y a la historia de Canadá, antes de que la cantante italocanadiense Alessia Cara iniciara un show musical rodeada de marionetas gigantes con animales emblemáticos del país.

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El rapero francés Vegedream también participó del espectáculo, así como el crooner canadiense Michael Bublé, que interpretó "Bring it on home to me".

El violinista Aleksandar Gajic interpretó luego el himno bosnio y la cantante Alanis Morissette fue la encargada del canadiense, para levantar el telón en una jornada histórica para el fútbol en Canadá.

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FUENTE: AFP