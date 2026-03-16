Secundaria va por unos 1.000 estudiantes que egresaron de primaria pero no comenzaron en el liceo

Hay unos mil estudiantes que egresaron de primaria pero no comenzaron en el liceo, porque no confirmaron la inscripción. El director general de Secundaria, Manuel Oroño, expresó la preocupación de las autoridades.

"Son esos estudiantes que después tenemos que salir a buscar en agosto; por eso, estamos preocupados ahora", afirmó. Oroño indicó que son una prioridad para lograr su continuidad en el sistema educativo y evitar su abandono.

"Para nosotros es un problema", aseguró el director de Secundaria. Se trata de alumnos preinscriptos por sus familias en diciembre en algún liceo o alguna UTU, pero que después no concurrieron al local educativo a confirmar la inscripción. Por eso, equipos de Secundaria llaman a cada una de las familias para tratar de captar a esos estudiantes.

Oroño sostuvo que puede haber casos de liceos con un estudiante que aún no ha concurrido, y otros casos con diez o quince, entre las varias posibilidades. Con respecto a las causas, el jerarca dijo que puede tratarse de casos de mudanza y que la familia no se estableció o de alumnos que migraron a la educación privada.

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