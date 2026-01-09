Sector avícola manifiesta preocupación por baja del 20% en la producción de faena desde finales de noviembre

El sector avícola manifiesta su preocupación por la baja en la producción de faena; la misma disminuyó un 20% desde finales de noviembre del 2025.

"No vemos que eso se haya trasladado al público mejorando la situación del bolsillo de nuestros consumidores", dijo el presidente de la cámara, Domingo Estévez.

Y agregó: "El precio en planchada o sea la salida de la planta de faena hoy está un 20% por debajo de lo que era a fines de noviembre".

Seguí leyendo Richard Read con Subrayado tras su renuncia en la FNC luego de 48 años: "Me voy con la frente en alto y las manos limpias"

Por su parte, desde la Unión de Vendedores de Carne reaccionaron al posicionamiento de la Cámara Avícola y explicaron el precio del pollo al consumidor.

Hebert Falero dijo a Subrayado que el pollo baja porque el gobierno adelantó las cuotas de enero y febrero para noviembre y diciembre.

"Hoy diría que está en un precio bastante normal con la región, pero el pollo bajó el 25 y el 31 bajaron, pero había bajado un 10 y de ahí bajaron un 10% más. Yo estuve haciendo un relevamiento en los supermercados y el precio del kilo de pollo 260 pesos y nosotros lo tenemos a 190 como máximo", explicó.

Y agregó: "El pollo no se vende casi entero, un 20% vendemos entero, el otro 80% es trozado y muchos carniceros verán pizarrones en la puerta con ofertas, entonces hay que hacer una ecuación en cada carnicería para ver si bajó o no bajó el precio".