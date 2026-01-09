RECIBÍ EL NEWSLETTER

Sector avícola manifiesta preocupación por baja del 20% en la producción de faena desde finales de noviembre

Desde la Unión de Vendedores de Carne reaccionaron al posicionamiento de la Cámara Avícola y explicaron el precio del pollo al consumidor.

pollos-carnicería-ventas-
pollo-cortes-carnicería

El sector avícola manifiesta su preocupación por la baja en la producción de faena; la misma disminuyó un 20% desde finales de noviembre del 2025.

"No vemos que eso se haya trasladado al público mejorando la situación del bolsillo de nuestros consumidores", dijo el presidente de la cámara, Domingo Estévez.

Y agregó: "El precio en planchada o sea la salida de la planta de faena hoy está un 20% por debajo de lo que era a fines de noviembre".

richard read con subrayado tras su renuncia en la fnc luego de 48 anos: me voy con la frente en alto y las manos limpias
Seguí leyendo

Richard Read con Subrayado tras su renuncia en la FNC luego de 48 años: "Me voy con la frente en alto y las manos limpias"

Por su parte, desde la Unión de Vendedores de Carne reaccionaron al posicionamiento de la Cámara Avícola y explicaron el precio del pollo al consumidor.

Hebert Falero dijo a Subrayado que el pollo baja porque el gobierno adelantó las cuotas de enero y febrero para noviembre y diciembre.

"Hoy diría que está en un precio bastante normal con la región, pero el pollo bajó el 25 y el 31 bajaron, pero había bajado un 10 y de ahí bajaron un 10% más. Yo estuve haciendo un relevamiento en los supermercados y el precio del kilo de pollo 260 pesos y nosotros lo tenemos a 190 como máximo", explicó.

Y agregó: "El pollo no se vende casi entero, un 20% vendemos entero, el otro 80% es trozado y muchos carniceros verán pizarrones en la puerta con ofertas, entonces hay que hacer una ecuación en cada carnicería para ver si bajó o no bajó el precio".

RESPUESTA CARNICEROS

Temas de la nota

Lo más visto

video
Gems Education Global Teacher Prize 2026

Docente uruguayo está entre los 50 finalistas del "Premio Nobel" en Educación; participó junto a más de 5.000 maestros de todo el mundo
FRENTE A LAGUNA ESCONDIDA

Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados en playa de José Ignacio; estaban en una zona sin guardavidas
Yván Gil Pinto

Canciller de Venezuela respondió a Orsi: "Carece de autoridad sobre la vida política de Venezuela"
INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN

Alerta en Buenos Aires por la mosca negra que "muerde" y está en Uruguay; MSP realiza recomendaciones
FRÍO EL SÁBADO y AGRADABLE EL DOMINGO

Nubel Cisneros advierte por "vientos destructivos" y acumulados de lluvia "no muy relevantes"

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República. video
AGENDA EXTERIOR

Presidente Yamandú Orsi viajará a Japón, confirmó el canciller Mario Lubetkin tras reunirse con su par nipón
Embajador de la UE explicó cómo será el procedimiento para que entre en vigor el acuerdo con el Mercosur video
ue-mercosur

Embajador de la UE explicó cómo será el procedimiento para que entre en vigor el acuerdo con el Mercosur
Mujer resultó herida de un disparo cuando estaba en el frente de su casa; investigan si fue una bala perdida
MÁS DE 200 CASQUILLOS ENTRE JUEVES Y VIERNES

Mujer resultó herida de un disparo cuando estaba en el frente de su casa; investigan si fue una bala perdida

Dejá tu comentario