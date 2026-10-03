Secretario de Presidencia destacó gestión del gobierno en el conflicto portuario

Alejandro sánchez, secretario de Presidencia, dijo que el gobierno manejó de buena manera el conflicto en el puerto y que están abiertos a estudiar propuestas de nuevas terminales.

"Estamos generando las condiciones de mediar para que en una empresa, la terminal de contenedores, la más importante del puerto, haya un acuerdo que va a implicar cinco años de garantía, para los trabajadores, para la empresa y por todas las cosas para el comercio uruguayo” dijo Sánchez en rueda de prensa.

Agregó que “hubo un proceso donde se estuvo negociando el convenio colectivo y luego quedaban tres puntos que los colocó el ministerio de trabajo, que logró identificar dentro del conjunto de temas donde estaban los temas más sensibles para poder este lograr el último empuje".

Con respecto a la posibilidad de nuevas terminales en el puerto, Sánchez no cerró la puerta "nosotros tenemos varias iniciativas privadas que se están tramitando y se están estudiando. El Uruguay tiene un marco jurídico determinado y se están estudiando. Una vez que haya un informe técnico de las iniciativas podemos dar una opinión. En principio hoy el Uruguay ha recibido distintas propuestas de terminales y lo que tiene que hacer es analizar los servicios técnicos".

Temas de la nota Alejandro Sánchez

puerto de Montevideo