Sebastián Cáceres: "Se manipuló mucho la información para tal vez dejar mal a Marcelo (Bielsa) y esas cosas no van"

Sebastián Cáceres regresó este lunes de mañana a Montevideo tras la eliminación de Uruguay del Mundial el viernes pasado, y en rueda de prensa fue consultado sobre la relación de la Selección con el entrenador Marcelo Bielsa, así como de las razones que a su entender explican el fracaso futbolístico.

Uruguay quedó eliminado en la fase de grupos con solo 2 puntos de 9 posibles, por los empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde, y la derrota con España.

Consultado sobre la última charla con Bielsa tras la eliminación, Cáceres expresó “respeto” y “mucho agradecimiento” hacia el entrenador argentino. Bielsa fue quien lo confirmó como titular en la Selección y lo llevó a su primer Mundial.

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“Puedo hablar por mi, yo tengo todo el respeto hacia él y mucho agradecimiento, capaz que alguno puede opinar distinto, pero creo que a rasgos generales la mayoría sabe cómo fueron las cosas”, dijo Cáceres.

“Hablamos, hubo una despedida, pero no voy a decir lo que se habló dentro del grupo, eso tiene que quedar entre nosotros, como debió ser desde un principio”, apuntó, en referencia a filtraciones de lo conversado puertas adentro o versiones que, aseguró, no fueron reales.

“Se tergiversó todo lo que se habló, que no tenía nada que ver. Se manipuló mucho la información para tal vez dejar mal a Marcelo, y esas cosas no van, no fue lo correcto", aseguró el defensa Celeste.

“Hay que ser muy autocrítico con todo lo que se hizo, lo que se dejó de hacer y lo que se hizo mal”, agregó.

En cuanto a las causas de la eliminación temprana, Cáceres explico: “Recibimos goles que no debíamos recibir y cuando pasa en todos los partidos la dificultad se agranda, es muy difícil competir de esa forma. Nos venía costando hacer goles y recibir con tanta facilidad complica”.

En cuanto a la actitud de los jugadores aseguró que “nadie se guardó nada”, e insistió: “A veces hay errores que no tienen consecuencias pero estos sí los tuvieron, los pagamos caro. Cuando pasa en todos los partidos complica las cosas. Así es el deporte, no siempre hay justicia deportiva, porque no hicimos malos partidos, solo que los resultados no fueron favorables”.