Las ventas de vehículos cero kilómetro sumaron 6.786 unidades en setiembre, según informó la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU). Los deportivos utilitarios fueron nuevamente la categoría más vendida con 2.829 unidades.
Se vendieron 6.786 cero kilómetro en setiembre y acumulan una suba de 14% en el año
En comparación con igual mes de 2025, hubo una una caída de 3%. Los eléctricos crecieron 56%
Comparando con igual mes del año anterior, se registró una baja de 3%. Sin embargo, al considerar el acumulado en lo que va del año, las ventas de vehículos nuevo sumaron 58.081 unidades, 14% más que en igual período de 2025.
Las ventas de vehículos eléctricos superaron las 3.000 unidades en setiembre, más de 800 unidades por encima de las ventas de vehículos nafteros. Las ventas de vehículos eléctricos crecieron 56% respecto a igual mes del año pasado.
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