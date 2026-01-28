RECIBÍ EL NEWSLETTER
Se sorteó la Liga AUF Uruguay: Peñarol debuta con City Torque y Nacional ante Boston River; el clásico se juega en la cuarta fecha

La Liga AUF Uruguay llevará el nombre de Juan Carlos De Lima, exjugador de Nacional, Defensor Sporting y Peñarol.

Este miércoles en el estadio Centenario se realizó el sorteo de la Liga AUF Uruguay para este 2026 que llevará el nombre de Juan Carlos De Lima, exjugador de Nacional, Defensor Sporting y Peñarol.

El clásico se disputará en la cuarta fecha donde Nacional será local ante Peñarol.

La primera fecha tiene a Albion y a Liverpool enfrentándose en el primer partido de la temporada. Le siguen Cerro y Danubio, Boston River y Nacional, Racing se mide ante Deportivo Maldonado, Progreso ante Central Español, Peñarol enfrenta a Montevideo City Torque, Juventud a Cerro Largo y Wanderers a Defensor Sporting.

Final Supercopa: Peñarol y Nacional se enfrentan el domingo a la hora 20.00 en el estadio Centenario

La segunda fecha comienza con Liverpool vs Defensor Sporting, Cerro Largo vs Wanderers, Montevideo City Torque vs Juventud, Central Español vs Peñarol, Deportivo Maldonado vs Progreso, Nacional vs Racing, Danubio vs Boston River y Albion vs Cerro.

En la tercera fecha se enfrentan Cerro y Liverpool, Boston River y Albion, Racing y Danubio, Progreso y Nacional, Peñarol y Deportivo Maldonado, Juventud y Central Español, Wanderers y Montevideo City Torque y Defensor-Cerro Largo.

Los nombres de los torneos: el Apertura llevará el nombre de Rafael Peña (exencargado de seguridad de la AUF), el Intermedio se llamará Héctor "Manco" Castro (gloria de Nacional y la selección uruguaya, campeón de América y del mundo con la celeste) y, el Clausura llevará el nombre de Juan Lema Benso (exdirigente de Peñarol).

