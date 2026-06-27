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sociedad

Se realizó el segundo Congreso internacional de neurodivergencia

Más de mil personas participaron en el evento que se llevó a cabo en la Intendencia de Montevideo y en el que se realizaron diferentes talleres con importantes referentes del tema.

neoridier

Montevideo fue sede del segundo Congreso de neurodivergencia donde se realizaron diferentes talleres con importantes referentes del tema.

El encuentro en donde participaron más de mil personas fue en la Sala Azul de la Intendencia de Montevideo.

La jornada estaba dirigida a familias, profesionales, estudiantes y personas neurodivergentes.

Además de las exposiciones, hubo una Expo Inclusiva con emprendimientos, organizaciones y proyectos. También un Espacio de calma y plaza de comidas.

Eliana Moreira, cofundadora del Colectivo Todos pertenecemos dijo a Subrayado que más de mil personas se inscribieron, superando la cifra del año anterior. Pero sobre todo destacó que “un casi 70% vienen en calidad de profesional. Si bien hay familias, hay personas interesadas en la temática, nos parece genial que haya muchos profesionales de diferentes áreas (…) es un pequeño paso para continuar por este camino que creo que vamos muy bien”.

CONGRESO NEURO DOS

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