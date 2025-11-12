RECIBÍ EL NEWSLETTER
VOTACIÓN DE 8 a 19 HORAS

Se realizan este miércoles las elecciones universitarias: 340.000 habilitados para una elección obligatoria

Este miércoles se realizan las elecciones universitarias. Votan de forma obligatoria estudiantes, docentes y egresados. Se eligen las autoridades de cada facultad y de la Universidad.

elecciones-universitarias-2025

Este miércoles se realizan las elecciones universitarias, instancia en la que se renuevan las autoridades en cada facultad y en la gestión central de la Universidad de la República.

Votan de forma obligatoria estudiantes, docentes y egresados para elegir a sus representantes en el cogobierno de cada organismo.

¿Qué se elige?

elecciones universitarias: que se elige, quienes votan, el horario de los circuitos este miercoles 12 y las multas
Elecciones universitarias: qué se elige, quiénes votan, el horario de los circuitos este miércoles 12 y las multas

La Asamblea General del Claustro: 3 miembros por el orden docente, 2 miembros por los egresados y 2 por los estudiantes.

La Asamblea del Claustro de Facultad o Instituto asimilado: 15 miembros por los docentes, 10 por los egresados y 10 por los estudiantes.

El Consejo de Facultad o Instituto asimilado a Facultad: 3 miembros del orden estudiantil para todas las Facultades excepto Facultad de Derecho, 5 (miembros) del orden docente para Facultad de Artes y Facultad de Información y Comunicación, 3 (tres) miembros del orden egresados para Facultad de Artes, Facultad de Información y Comunicación y Facultad de Ciencias Sociales.

Hay 340.000 habilitado para votar, entre estudiantes, docentes y egresados.

El horario de votación es de 8:00 a 19:00 horas y se vota solo con la cédula de identidad.

Para saber dónde votar se puede consultar el padrón en la Corte Electoral aquí.

El voto es obligatorio y quien no lo haga y no justifique su ausencia tendrá una sanción económica (en el caso de los egresados) o administrativa (en el caso de los estudiantes y docentes).

