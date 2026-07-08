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Murat Yakin

"Se pudo ver que Argentina no es invencible", dice el entrenador de Suiza, su rival en cuartos del Mundial

"Es un sueño, Argentina nos espera. Tenemos las cualidades en la cancha", dijo el DT Murat Yakin, tras ganarle a Colombia.

Foto: AFP.

Foto: AFP.

El DT de Suiza, Murat Yakin, consideró "un sueño" el martes medirse en cuartos de final del Mundial 2026 con Argentina, que ya ha sufrido para avanzar en fases de eliminación directa.

Los helvéticos vencieron este martes a Colombia en tanda de penales 4-3 en Vancouver, Canadá, y disputarán el sábado en Kansas City un pase a semifinales ante la Albiceleste de Leonel Messi.

"Ahora jugaremos contra el campeón vigente. Esta es una oportunidad única para nosotros. Sin embargo, se pudo ver que Argentina no es invencible. Creo que hemos trabajado muy duro y ahora tenemos esta oportunidad", comentó Yakin en rueda de prensa.

Foto: AFP. El entrenador Hossam Hassan y el árbitro François Letexier.
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"Este va a ser un partido muy interesante. Desde el punto de vista táctico, intentaremos competir contra el campeón vigente. Y esto va a ser increíble", consideró.

Argentina necesitó tiempo suplementario para doblegar 3-2 a la sorprendente Cabo Verde den dieciseisavos de final y este martes protagonizó una remontada épica ante Egipto, al que venció también por 3-2, para llegar a cuartos.

"Es un sueño. Argentina nos espera. Tenemos las cualidades en la cancha, y creo que hoy se pudo comprobar. La madurez de nuestros jugadores, la calidad de los jugadores. Creo que podemos lograr grandes cosas con este equipo", señaló Yakin.

Para el lateral izquierdo Ricardo Rodríguez, "Argentina es un equipazo, con jugadores muy fuertes y un buen entrenador", y "tienen al mejor", dijo, en alusión a Messi.

FUENTE: AFP.

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