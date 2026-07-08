"El resultado se ha visto influenciado": Egipto pide excluir e investigar al árbitro que le tocó contra Argentina

La Federación Egipcia de Fútbol pidió a la FIFA excluir del resto del Mundial 2026 al árbitro francés François Letexier y a todo su equipo arbitral tras la derrota 3-2 ante Argentina en los octavos de final disputados el martes.

A través de un comunicado firmado por su presidente, Hany About Rida, la federación denunció “errores de arbitraje flagrantes” y reclamó una investigación al considerar que hubo un doble rasero que perjudicó a la selección egipcia.

El dirigente solicitó que Letexier, sus asistentes y los árbitros del VAR no vuelvan a dirigir partidos del torneo hasta que se investiguen los incidentes denunciados y se determine si existió discriminación hacia Egipto.

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Entre los reclamos, la federación señaló la anulación de un gol de Mostafa Zico al comienzo del segundo tiempo, luego de la intervención del VAR por una falta en el inicio de la jugada. También sostuvo que el equipo debió recibir un penal en el tiempo adicional por un agarrón a Hamdy Fathy y por un contacto entre Julián Álvarez y Mohamed Salah en el área argentina.

Tras el partido, el seleccionador egipcio Hossam Hassan cuestionó duramente el arbitraje y afirmó que su equipo fue perjudicado.

“Hemos sufrido una injusticia”, declaró en conferencia de prensa. “Hemos jugado mejor con el balón. Hemos superado en todo a la vigente campeona. Sin embargo, el resultado se ha visto influenciado por factores internos, dentro del terreno de juego también, y antes del partido”.

Además, aseguró que “parece ser que desde la selección argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro” y sostuvo que esa situación influyó en el resultado final.

Hassan también criticó la actuación del VAR, la anulación del segundo gol de Egipto y el horario del encuentro, disputado al mediodía. Al cerrar su intervención, expresó que su selección no recibió “el trato que merecía”.

Con información de AFP.