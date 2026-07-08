Un hombre de 35 años murió luego de ser atacado a tiros, pasadas las 19:00 del martes, en el barrio Marconi. Había sido ingresado en grave estado a la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas, y murió.
Murió el hombre de 35 años que fue baleado en la tarde noche del martes en Marconi
El homicidio ocurrió pasadas las siete de la tarde en Francisco de Salazar y Morales y Salustio. La Policía halló a la víctima en la calle y la trasladó a una policlínica.
El deceso fue informado a Subrayado en la mañana de este miércoles.
El homicidio ocurrió en Francisco de Salazar y Morales y Salustio, límite de Marconi y Las Acacias. Hasta allí concurrió la Policía alertada por el sistema de disparos.
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Al llegar, los efectivos hallaron a la víctima grave, tendida en la calle. De inmediato, la trasladaron a Tula.
En la escena, donde trabajó Policía Científica, fueron hallados varios casquillos.
Marconi ha sido escenario de varios episodios criminales en las últimas semanas, lo que ha motivado una intervención policial adicional.
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