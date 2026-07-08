Murió el hombre de 35 años que fue baleado en la tarde noche del martes en Marconi

Marconi ha sido escenario de varios episodios criminales en las últimas semanas.

Un hombre de 35 años murió luego de ser atacado a tiros, pasadas las 19:00 del martes, en el barrio Marconi. Había sido ingresado en grave estado a la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas, y murió.

El deceso fue informado a Subrayado en la mañana de este miércoles.

El homicidio ocurrió en Francisco de Salazar y Morales y Salustio, límite de Marconi y Las Acacias. Hasta allí concurrió la Policía alertada por el sistema de disparos.

Seguí leyendo Mataron a un hombre de 27 años en Brazo Oriental; por la investigación, la Policía allanó una casa y encontró droga

Al llegar, los efectivos hallaron a la víctima grave, tendida en la calle. De inmediato, la trasladaron a Tula.

En la escena, donde trabajó Policía Científica, fueron hallados varios casquillos.

Marconi ha sido escenario de varios episodios criminales en las últimas semanas, lo que ha motivado una intervención policial adicional.