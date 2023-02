"Se mandó a placa sola": Julieta le hizo la fulminante a Camila en Gran Hermano

Nacho fue uno de los participantes que cuestionó a su contrincante.

"A mí no me molesta, que haga lo que quiera, es su juego. Pero, como lo dije en el confesionario, no lo entiendo. Por ella nada más. Ni estoy caliente, ni me molesta. Pero realmente me sorprendió porque a su juego no lo entiendo", analizó el exfutbolista.

"Capaz si no fulminaba a Camila, se concentraban los votos en Camila, yo, Lucila y Dani, y ella no entraba", sostuvo y sentenció: "Literalmente pienso que se mandó a placa sola".