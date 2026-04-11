Deportivo Maldonado está jugando con Nacional desde las 19:00 horas por la fecha 11 del Torneo Apertura.
Se juega el segundo tiempo: Deportivo Maldonado le está ganando a Nacional en el estadio Domingo Burgueño
Los goles fueron de Santiago Ramírez, Cristian Tabó y Guillermo López para el anfitrión y dos de Nicolás López para el visitante.
El marcador se abrió a los 16 minutos de partido, por parte del número 17 de Deportivo Maldonado, Santiago Ramírez. A los 28 minutos del primer tiempo, Nicolás López marcó el empate para Nacional.
Llegando al final del primer tiempo, López anotó un gol de penal y al minuto fue Cristian Tabó el que volvió a dejar sin ventaja al tricolor.
El partido se juega en el estadio Domingo Burgueño, con el arbitraje de Gustavo Tejera.
El equipo de Jorge Bava llega a la fecha tras perder contra Central Español en la anterior. Además, tiene una baja importante, porque Gonzalo Carneiro está lesionado.
El tricolor está en quinta posición en una tabla de Apertura encabezada hasta ahora por Racing y por debajo de Peñarol, Deportivo Maldonado y Central Español.
