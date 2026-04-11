FECHA 11 DEL APERTURA

Se juega el segundo tiempo: Deportivo Maldonado le está ganando a Nacional en el estadio Domingo Burgueño

Los goles fueron de Santiago Ramírez, Cristian Tabó y Guillermo López para el anfitrión y dos de Nicolás López para el visitante.

Deportivo Maldonado VS. Nacional. Foto: Foco UY

El marcador se abrió a los 16 minutos de partido, por parte del número 17 de Deportivo Maldonado, Santiago Ramírez. A los 28 minutos del primer tiempo, Nicolás López marcó el empate para Nacional.

Llegando al final del primer tiempo, López anotó un gol de penal y al minuto fue Cristian Tabó el que volvió a dejar sin ventaja al tricolor.

Foto: AFP. Festejo de Matías Arezo, autor del gol de Peñarol.
Seguí leyendo

Peñarol empató en Bogotá por Copa Libertadores y reclamó decisiones arbitrales

El partido se juega en el estadio Domingo Burgueño, con el arbitraje de Gustavo Tejera.

El equipo de Jorge Bava llega a la fecha tras perder contra Central Español en la anterior. Además, tiene una baja importante, porque Gonzalo Carneiro está lesionado.

El tricolor está en quinta posición en una tabla de Apertura encabezada hasta ahora por Racing y por debajo de Peñarol, Deportivo Maldonado y Central Español.

Los equipos:

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

Un policía mató a su pareja, a sus suegros y se suicidó en el barrio La Chancha
TRIPLE CRIMEN

Policía del triple homicidio llamó a oficial y a su madre tras cometer crímenes; tenía denuncia por amenaza al ex de su pareja
TESTIMONIO

Madre de Moisés: "Mi hijo está desesperanzado totalmente; el miércoles nos fuimos destrozados como familia"
A LAS 10:00 DE LA MAÑANA

Intendencia de Montevideo remata autos abandonados y mobiliario este sábado
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Pasaje de frente frío generará lluvias en la noche y madrugada del domingo, adelantó Nubel Cisneros

Te puede interesar

Sentí los tiros, dijo almacenero del barrio donde policía mató a su pareja y a sus suegros video
LA CHANCHA

"Sentí los tiros", dijo almacenero del barrio donde policía mató a su pareja y a sus suegros
Policía del triple homicidio llamó a oficial y a su madre tras cometer crímenes; tenía denuncia por amenaza al ex de su pareja video
TRIPLE CRIMEN

Policía del triple homicidio llamó a oficial y a su madre tras cometer crímenes; tenía denuncia por amenaza al ex de su pareja
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. 
MONTEVIDEO

Dos mayores imputados y un adolescente condenado por homicidio en Ciudad Vieja

