Se incendió un ómnibus en ruta 5 y provocó demoras de tránsito a primeras horas

Un ómnibus se incendió a las tres de la madrugada de este lunes cuando se encontraba en la banquina, en el kilómetro 345 de la ruta 5, cerca de Paso de los Toros en Tacuarembó.
Hubo enlentecimiento en el tránsito en la mañana de este lunes en ruta 5, a la altura del kilómetro 345, en Tacuarembó.
El vehículo estaba detenido en el lugar desde hacía varias horas, informó Policía Caminera, por lo que se encontraba sin pasajeros y no hubo heridos. De momento se desconocen las causas del incendio.
El vehículo se encontraba sobre la banquina este de la ruta. Pertenece a una empresa de transporte de turismo de Paysandú.
El tránsito tuvo demoras en el lugar debido a que la circulación estuvo afectada. La Policía hizo canalización de los vehículos por la senda oeste, hasta culminado el trabajo de Bomberos.
