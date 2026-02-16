RECIBÍ EL NEWSLETTER
En tacuarembó

Se incendió un ómnibus en ruta 5 y provocó demoras de tránsito a primeras horas

Hubo enlentecimiento en el tránsito en la mañana de este lunes en ruta 5, a la altura del kilómetro 345, en Tacuarembó.

Foto: Policía Caminera. Incendio de ómnibus en ruta 5, Tacuarembó.

Foto: Policía Caminera. Incendio de ómnibus en ruta 5, Tacuarembó.

Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

Un ómnibus se incendió a las tres de la madrugada de este lunes cuando se encontraba en la banquina, en el kilómetro 345 de la ruta 5, cerca de Paso de los Toros en Tacuarembó.

El vehículo estaba detenido en el lugar desde hacía varias horas, informó Policía Caminera, por lo que se encontraba sin pasajeros y no hubo heridos. De momento se desconocen las causas del incendio.

omnibus-ruta-5-incendio-tbo
Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

El vehículo se encontraba sobre la banquina este de la ruta. Pertenece a una empresa de transporte de turismo de Paysandú.

Foto: Dalo X Hecho, cedida a Subrayado. Vehículo de Policía Caminera volcado en ruta 5.
Seguí leyendo

Camioneta de Policía Caminera volcó en ruta 5: tres efectivos heridos, uno de ellos grave

El tránsito tuvo demoras en el lugar debido a que la circulación estuvo afectada. La Policía hizo canalización de los vehículos por la senda oeste, hasta culminado el trabajo de Bomberos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
KIYÚ-SAN JOSÉ

Conductor alcoholizado chocó a una moto y mató a dos personas; los cuerpos fueron encontrados a metros del lugar
SERIOS INCIDENTES EN CONTROL POLICIAL

Insultos y pedreas a la Policía en Piedras Blancas: efectivo mordido por un perro, mujer detenida y moto incautada
PARO CARDÍACO

Luto en el Carnaval de Melo: director de Escuela de Samba, Javier Andrade, murió luego del desfile
HASTA LA HORA 14.00

Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para 7 departamentos
barrio colón

Intento de rapiña en estación de servicio terminó con un delincuente baleado por un policía de particular

Te puede interesar

Detuvieron al sospechoso de asesinar a tiros a un hombre de 38 años con antecedentes penales en La Comercial
NICARAGUA Y ARENAL GRANDE

Detuvieron al sospechoso de asesinar a tiros a un hombre de 38 años con antecedentes penales en La Comercial
Niña de cinco años recibió disparo cuando estaba frente a su casa y está grave
MONTEVIDEO

Niña de cinco años recibió disparo cuando estaba frente a su casa y está grave
Monzeglio pidió disculpas y se reportó ante MGAP y Ambiente tras publicar foto de pesca con tiburón martillo
DESCARGO TRAS INCIDENTE

Monzeglio pidió disculpas y se reportó ante MGAP y Ambiente tras publicar foto de pesca con tiburón martillo

Dejá tu comentario