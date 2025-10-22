RECIBÍ EL NEWSLETTER
canelones

Se incendió la casa del futbolista David Terans en el balneario Las Vegas

La casa, ubicada en Los Aromos esquina Calle 3, tomó fuego en la madrugada de este miércoles.

Foto: Subrayado, archivo. Bomberos.

Foto: Subrayado, archivo. Bomberos.

Un incendio produjo pérdidas totales en la casa de veraneo del futbolista de Peñarol David Terans en Las Vegas sur (Canelones) y afectaciones en una vivienda lindera. El fuego se inició en la madrugada de este miércoles y no hubo víctimas.

La casa del jugador está ubicada en Los Aromos esquina Calle 3. Hasta allí llegaron bomberos de Parque del Plata, a las cinco de la madrugada, tras recibir varios llamados de que había un incendio generalizado en una vivienda. Era una cabaña de madera, mientras que una vivienda tipo contenedor, ubicada al lado, se vio afectada de forma parcial.

Los bomberos trabajaban aún en el enfriamiento del lugar. Y comenzarán la investigación correspondiente para establecer el origen del fuego.

incendio en cuchilla alta afecta unas seis hectareas y trabajan bomberos de varios destacamentos para controlarlo
Seguí leyendo

Incendio en Cuchilla Alta afecta unas seis hectáreas y trabajan bomberos de varios destacamentos para controlarlo

El Diario de arena, del lugar, informó sobre el caso y dio cuenta que la casa era la de veraneo de Terans, quien estuvo en el lugar hablando con los bomberos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MERCADO EXTERNO

Presidente de INAC sobre carne devuelta por China: "El problema es si eso genera posibles desprestigios de Uruguay"
ANUNCIÓ YAMANDÚ ORSI

Gobierno iniciará acciones para rescindir contrato por patrullas oceánicas: "Hay fuertes indicios por estafa o fraude" con garantía
en la aguada

Balearon a un barrendero de la IMM y caminó 10 cuadras herido, en busca de sus compañeros
canelones

Se incendió la casa del futbolista David Terans en el balneario Las Vegas
ANOCHE EN PARQUE RODÓ

Cámara de tránsito registró el grave siniestro de tránsito con una camioneta en la rambla y Sarmiento

Te puede interesar

Mario Cardama, cuando firma el contrato con el Ministerio de Defensa de Uruguay, en diciembre de 2023. video
DIJO QUE BUSCARÁ HABLAR CON PRESIDENCIA

Mario Cardama asegura que puede conseguir "otra garantía" y que "no es necesario por eso ejecutar el contrato"
Foto: Subrayado. Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia. video
secretario de presidencia

"No hay política menor, intentaron estafar al Estado", dice Alejandro Sánchez tras lamentar dichos de García
Álvaro Delgado acusó al gobierno de camino del enchastre y respaldó a Ministerio de Defensa anterior
POR PATRULLAS OCEÁNICAS

Álvaro Delgado acusó al gobierno de "camino del enchastre" y respaldó a Ministerio de Defensa anterior

Dejá tu comentario