Se incendió la casa del futbolista David Terans en el balneario Las Vegas

Un incendio produjo pérdidas totales en la casa de veraneo del futbolista de Peñarol David Terans en Las Vegas sur (Canelones) y afectaciones en una vivienda lindera. El fuego se inició en la madrugada de este miércoles y no hubo víctimas.
La casa, ubicada en Los Aromos esquina Calle 3, tomó fuego en la madrugada de este miércoles.
La casa del jugador está ubicada en Los Aromos esquina Calle 3. Hasta allí llegaron bomberos de Parque del Plata, a las cinco de la madrugada, tras recibir varios llamados de que había un incendio generalizado en una vivienda. Era una cabaña de madera, mientras que una vivienda tipo contenedor, ubicada al lado, se vio afectada de forma parcial.
Los bomberos trabajaban aún en el enfriamiento del lugar. Y comenzarán la investigación correspondiente para establecer el origen del fuego.
El Diario de arena, del lugar, informó sobre el caso y dio cuenta que la casa era la de veraneo de Terans, quien estuvo en el lugar hablando con los bomberos.
