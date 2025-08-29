Presiones, persecución y amenazas a fiscales, lo que le pasó a Ricardo Perciballe, fiscal de lesa humanidad

El fiscal de lesa humanidad Ricardo Perciballe , que investiga delitos cometidos en la última dictadura cívico militar (1973-1985), habló de las presiones, persecución y amenazas que recibió en los últimos años, él y otros fiscales, como los que investigan casos de corrupción política y delitos económicos.

“¿Usted cree que durante estos años yo no recibí presiones de todo tipo para que no continuara con estas causas? Obvio que hay presiones. Fui amenazado también”, dijo Perciballe este vienes en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Pero que haya presiones y que se vulnere la independencia técnica no quiere decir que uno cambie su rumbo”, aseguró, y dijo que no solo es su caso.

“Un fiscal de delitos económicos que está con temas de corrupción, ¿cree que no hay presiones veladas, explícitas, implícitas, claro que las hay”, insistió.

“Ustedes presenciaron todo este tiempo cuando hubo resoluciones que afectaron al poder político, hubo cuestionamientos, persecución, sacar temas personales de los fiscales, sin duda que no es sencillo, para nada, pero uno tiene que hacer lo que corresponde, cumplir con la ley, con la Constitución. Seguir en la misma línea, de eso se trata, en mi caso en la persecución de los crímenes de lesa humanidad, y los colegas en la persecución de temas de corrupción, delitos económicos o lo que fuera”, aseguró Perciballe.

Consultado específicamente sobre las amenazas recibidas, el fiscal contó que ocurrió “ahora”, en casos que investiga vinculados a la dictadura.

“Se investigó en su momento, no llegó a nada, era más que nada algo internacional”, reveló, y advirtió: “Esto no me pasa a mi, esto le pasa a un conjunto de fiscales y seguramente vaya a ser más problemático. ¿Qué se creen, que los que están en drogas, en homicidios, es sencillo? Para nada es sencillo. Estamos en una situación de inseguridad, muchos fiscales tienen seguridad. Yo nunca la pedí, pero la pusieron a disposición”.

Acerca de si tiene miedo, Perciballe respondió: “Los miedos lógicos. Pero si uno tiene mucho miedo no puede avanzar”.