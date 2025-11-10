Se deteriora el clima de negocios, pero la mayoría de los empresarios lo evalúa como "bueno" o "muy bueno"

El clima de negocios se deteriora, pero la mayoría de los empresarios lo evalúan como "bueno" o "muy bueno".

El 56% de los empresarios consultados por EXANTE respondieron que el clima de negocios en Uruguay es “bueno” o “muy bueno”, un 39% “ni bueno ni malo” y un 5% señala que es “malo” o “muy malo”.

Las cifras surgen de la encuesta semestral sobre Expectativas Empresariales, que elabora dicha consultora, en base a las opiniones de más de 320 gerentes y altos ejecutivos de empresas medianas y grandes.

Las respuestas reflejan un deterioro del clima de negocios, con una caída en el porcentaje de empresarios que ven el clima de negocios positivamente (de 68% a 56%) y el surgimiento de un porcentaje que lo ve negativamente, aunque es bajo.

A su vez, la mayoría de las empresas no identifica ni espera cambios en la situación económica del país. Sin embargo, casi un cuarto de los consultados entiende que la situación económica es peor que un año atrás, y menos del 10% espera que mejore en los próximos doce meses. Asimismo, más de un tercio considera que el clima de inversiones empeorará el próximo año.

Sin embargo, EXANTE remarca que las expectativas sobre la marcha de las empresas el próximo año fueron algo mejores que las expresadas en la encuesta previa (abril) y notoriamente más favorables que respecto al panorama económico. El porcentaje de quienes esperan una mejora en su empresa (37%) triplica a los que esperan una mejora en la economía (11%).

Adicionalmente, más del 40% de los ejecutivos consultados prevé un mayor volumen de actividad en sus empresas el año próximo y una proporción similar proyecta incrementar la inversión.

Desafìos y evaluaciòn del gobierno

La presión de costos, la creciente competencia y la incorporación de tecnología, fueron mencionados por los empresarios como los mayores desafíos que enfrentan en sus empresas. En cuarto y quinto lugar quedaron las menciones a problemas de demanda y de gestión de personal.

En cuanto a la gestión del gobierno, cayó el porcentaje de empresarios que aprueba la gestión (de 18 a 13%) y aumentó el porcentaje de los que la desaprueban (de 14 a 30%).

Finalmente, el 11% de los empresarios consultados señala que la situación económica mejorará en el próximo año, mientras 23% dijeron que empeorará. El 66% señala que estará igual, Si bien son más las respuestas negativas, el porcentaje que presume un deterioro bajó de 29 a 23%.