41 macetazos y 1 minuto y 14 segundos; el robo piraña de miles de dólares en relojes Rolex a joyería de Carrasco

Faltaban pocos segundos para las 14:25 horas de este lunes cuando a la joyería ubicada en Rivera y Costa Rica, en Carrasco , llegaron seis delincuentes en tres motos. Todos tenían cascos y guantes puestos, y objetivo: cometer un nuevo robo piraña .

Se bajaron los tres acompañantes. Uno, amenazó al guardia de seguridad del complejo comercial; otro, intentó romper uno de los vidrios de la fachada con una maceta; y tercero, pateó la puerta de entrada y logró ingresar junto a los otros dos al local comercial.

En ese momento, una mujer, que se encontraba en la joyería para atender al público, al ver que los delincuentes ingresaban al local, se refugió en los fondos del comercio.

Con la misma maceta, los ladrones le dieron 25 golpes a una de las vidrieras y 16 a otra. Con bandejas rompieron otras vidrieras. 41 macetazos y 1 minuto y 14 segundos después, los delincuentes se llevaron 15 relojes Rolex y 670 dólares y 12.800 pesos en efectivo. Los Rolex tienen un costo de entre 10.000 y más de 115.000 dólares.

Los seis delincuentes fugaron del lugar como llegaron, en las tres motos.

El ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió este martes a la investigación del caso y a la detención de una persona, así como la recuperación de gran parte de los objetos robados.