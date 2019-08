Sartori dice que acusaciones a Costa son "infundadas" y su renuncia es "por un cierto momento"

“Creo que Óscar renunció demostrando una gran decencia, una gran grandeza, un acto personal que a mi me conmueve mucho por la relación personal que tenemos, y para no perjudicar ni al Partido ni la campaña dijo doy un paso al costado, por un cierto momento, para poder enfocarme en esos temas”, comentó Sartori al ser consultado por la prensa acerca del alejamiento de quien fuera su mano derecha en la campaña electoral y socio en emprendimientos privados.

Costa se alejó del sector "Todo por el pueblo" el viernes, después de que se conocieran audios de conversaciones mantenidas con la ex editora del portal de noticias Ecos en las que califica a Beatríz Argimón de "monigote" y anuncia que el sitio periodístico pasará a ser un órgano de prensa de Sartori.

Consultado acerca de si su renuncia tiene que ver con haber calificado a la candidata a la Vicepresidencia de “monigote”, Sartori respondió: “Tiene que ver con todo lo que se ha discutido, yo creo que acusaciones infundadas que él ha sufrido pero creo que hizo lo mejor para el Partido y para la corriente”.

Preguntado sobre el calificativo de “monigote”, en referencia a Argimón, Sartori agregó: “Imagínense todo lo que me dijeron a mi, entonces yo me tomo esas cosas siempre con muchísima tranquilidad. Una cosa son las conversaciones privadas y otras la responsabilidad que hay que asumir. Si yo anduviera con problemas con cada uno que me dijo algo seguramente no podría trabajar para la victoria del Partido Nacional”.