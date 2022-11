Sanidad Militar atendió 42 intentos de suicidio en Fuerzas Armadas en los primeros siete meses de 2022

Entre enero y julio del 2022, fueron 42 los casos y se puntualiza que hay “un subregistro para los casos de pacientes de consulta en emergencia, por intentos de autoeliminación, que no ingresaron a internación”. Por lo que estiman que las cifras pueden ser mayores.

En cuanto al mecanismo utilizado para intentar quitarse la vida, el 70% de los casos fue por ingesta de psicofármacos u otras drogas.

"Nos preocupa y estamos trabajando", dijo a Subrayado el ministro de Defensa Nacional, Javier García. El jerarca recordó que hace aproximadamente un mes se hizo un evento con Sanidad de las Fuerzas Armadas para abordar el tema con profesionales de la salud mental. "Obviamente, hay que hacer más", indicó. "Estamos trabajando y vamos a hacer más", aseguró el ministro.

García se refirió al esfuerzo para contar con los recursos técnicos y el aporte de profesionales para enfrentar lo que consideró como una "tragedia". Dijo que hay que hablar, enfrentarla y saber escuchar a quien pide ayuda.

El ministro indicó que puede haber un prejuicio en cuanto a la rigurosidad de las Fuerzas Armadas, pero los mandos están instruidos para tener una cercanía y así una alerta temprana y conectar a las personas con especialistas en salud mental.

Ante la falta de psicólogos y psiquiatras en el Sistema Nacional de Salud, García dijo lo siguiente.- "No puede ser una excusa para no abordar el tema, y no está siendo una excusa. El mensaje es: 'hable con su jefe y el jefe está instruido para atender el tema".