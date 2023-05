Sanguinetti: "La coalición no se ha roto por episodios en los cuales se haya involucrado un ministro"

Sanguinetti confía en la viabilidad de la coalición . Para el expresidente, “la coalición no se ha roto por episodios en los cuales se haya involucrado un ministro, esté uno de acuerdo o no”. A su juicio, en el caso de Moreira, se nombrará un sustituto para mantener el equilibrio de los partidos. “No es un tema de incendiar la pradera”, consideró.

El expresidente recordó el caso del ex ministro de Ambiente, Adrián Peña, que renunció a su cargo tras la polémica por su título universitario en la Licenciatura de Administración de Empresas en la Universidad Católica. “Son fenómenos de sensibilidad política, que hay que manejar con ese criterio”, insistió.

Sanguinetti reflexionó sobre el pedido de renuncia de Moreira. “Si el presidente le pidió la renuncia a la ministra, es un hecho de elemental práctica jurídica y política que el ministro renuncie”, indicó. “El ministro es claramente un cargo de confianza del gabinete, que ni siquiera precisaría explicar razones”, acotó.

Consultado al respecto de la solicitud de Manini Ríos a Lacalle Pou para que revea el alejamiento de la ministra, el expresidente consideró que no le pareció algo razonable el pedido del líder de Cabildo Abierto. “Es un típico cargo de confianza. No se precisaría ningún debate y menos un debate de este tipo”, agregó.

Sanguinetti habló sobre la reglamentación en la que se amparó la ministra para la adjudicación directa de la vivienda. “No hay un sustento legal claro para un tipo de atribución de este tipo. Se muestra una circular, que no es más que una circular interna sobre procedimientos”.

Para el líder colorado, es “un caso muy puntual de lo que se llama un arrendamiento con opción de compra” y “eso no aparece vinculado a ninguna capacidad de la ministra de disponerlo de modo personal”. Se trataría de un “eventual cupo de distribución, pero no del ministro, personal y específicamente, es el Ministerio”. Insistió que “ejercerá la función el Ministerio, conforme a los procedimientos habituales del Ministerio. Esto no es un tema de la facultad personal de la señora ministra”.

Respecto a las diferencias con Cabildo Abierto en el seno de la coalición de gobierno, Sanguinetti dijo que todas se han resuelto. Recordó los casos del planteo de desafuero a Guido Manini Ríos y el debate sobre la situación del senador cabildante y su esposa Irene Moreira, frente al Instituto Nacional de Colonización, temas en los que los colorados han puesto lo mejor para resolverlo, consideró.

“Me parece claro de que no se puede ver detrás de ninguna actitud nuestra nada conspirativo, ni nada que signifique otra cosa”, concluyó.